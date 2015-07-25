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"قيادة التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه جازان

قالت إن المحاولات العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.

وأضافت قيادة قوات التحالف بأن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي قوات الدفاع الجوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قيادة التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه جازان
سبق

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.

وأضافت قيادة قوات التحالف بأن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
11:48 PM

"قيادة التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه جازان

قالت إن المحاولات العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,661

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.

وأضافت قيادة قوات التحالف بأن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.

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