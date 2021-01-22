النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الدنمارك تعلّق الرحلات القادمة من الإمارات للتحقّق من فحوص كورونا

لمدة 5 أيام.. للاشتباه في حدوث مخالفات في الفحوص

أعلنت الدنمارك التي تطلب إجراء فحوص للمسافرين لإثبات سلامتهم من فيروس كورونا المستجد قبل أقل من 24 ساعة من السفر، تعليق الرحلات الجوية القادمة من الإمارات لمدة خمسة أيام للاشتباه في حدوث مخالفات في الفحوص.

وقال وزير النقل الدنماركي بيني إنغلبريشت؛ في بيان نشرته الوزارة، الجمعة، "تم إلغاء جميع الرحلات الجوية التجارية من الإمارات العربية المتحدة لمدة خمسة أيام، للتأكّد من أن الاختبار السلبي المطلوب هو فحص حقيقي يجري بشكل صحيح".

وأوضح أن السلطات الدنماركية تلقت إشارة تشكّك في صحة الفحوص التي تمّ الحصول عليها في دبي وتريد التأكّد من أن الفحص ليس خاطئاً، وأنه لا يمكن شراء فحوص مزوّرة.

وبينما تفرض الوجهات السياحية الأخرى قيوداً شديدة للسيطرة على الأزمة الصحية، تُبقي دبي أبوابها مفتوحة على مصاريعها أمام السياح.

وزار مشاهير دنماركيون دبي أخيراً مما أثار انتقادات من رئيسة الحكومة ميتي فريديريكسن؛ التي قالت آسفة خلال اجتماع للحكومة الثلاثاء: إن "ما يحدث عندما نسافر الآن هو أننا نخاطر بإعادة الطفرات إلى الدنمارك، ما يسهم في إضعاف سيطرتنا على الوباء".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الدنمارك تعلّق الرحلات القادمة من الإمارات للتحقّق من فحوص كورونا
سبق

أعلنت الدنمارك التي تطلب إجراء فحوص للمسافرين لإثبات سلامتهم من فيروس كورونا المستجد قبل أقل من 24 ساعة من السفر، تعليق الرحلات الجوية القادمة من الإمارات لمدة خمسة أيام للاشتباه في حدوث مخالفات في الفحوص.

وقال وزير النقل الدنماركي بيني إنغلبريشت؛ في بيان نشرته الوزارة، الجمعة، "تم إلغاء جميع الرحلات الجوية التجارية من الإمارات العربية المتحدة لمدة خمسة أيام، للتأكّد من أن الاختبار السلبي المطلوب هو فحص حقيقي يجري بشكل صحيح".

وأوضح أن السلطات الدنماركية تلقت إشارة تشكّك في صحة الفحوص التي تمّ الحصول عليها في دبي وتريد التأكّد من أن الفحص ليس خاطئاً، وأنه لا يمكن شراء فحوص مزوّرة.

وبينما تفرض الوجهات السياحية الأخرى قيوداً شديدة للسيطرة على الأزمة الصحية، تُبقي دبي أبوابها مفتوحة على مصاريعها أمام السياح.

وزار مشاهير دنماركيون دبي أخيراً مما أثار انتقادات من رئيسة الحكومة ميتي فريديريكسن؛ التي قالت آسفة خلال اجتماع للحكومة الثلاثاء: إن "ما يحدث عندما نسافر الآن هو أننا نخاطر بإعادة الطفرات إلى الدنمارك، ما يسهم في إضعاف سيطرتنا على الوباء".

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
01:33 PM

الدنمارك تعلّق الرحلات القادمة من الإمارات للتحقّق من فحوص كورونا

لمدة 5 أيام.. للاشتباه في حدوث مخالفات في الفحوص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
485

أعلنت الدنمارك التي تطلب إجراء فحوص للمسافرين لإثبات سلامتهم من فيروس كورونا المستجد قبل أقل من 24 ساعة من السفر، تعليق الرحلات الجوية القادمة من الإمارات لمدة خمسة أيام للاشتباه في حدوث مخالفات في الفحوص.

وقال وزير النقل الدنماركي بيني إنغلبريشت؛ في بيان نشرته الوزارة، الجمعة، "تم إلغاء جميع الرحلات الجوية التجارية من الإمارات العربية المتحدة لمدة خمسة أيام، للتأكّد من أن الاختبار السلبي المطلوب هو فحص حقيقي يجري بشكل صحيح".

وأوضح أن السلطات الدنماركية تلقت إشارة تشكّك في صحة الفحوص التي تمّ الحصول عليها في دبي وتريد التأكّد من أن الفحص ليس خاطئاً، وأنه لا يمكن شراء فحوص مزوّرة.

وبينما تفرض الوجهات السياحية الأخرى قيوداً شديدة للسيطرة على الأزمة الصحية، تُبقي دبي أبوابها مفتوحة على مصاريعها أمام السياح.

وزار مشاهير دنماركيون دبي أخيراً مما أثار انتقادات من رئيسة الحكومة ميتي فريديريكسن؛ التي قالت آسفة خلال اجتماع للحكومة الثلاثاء: إن "ما يحدث عندما نسافر الآن هو أننا نخاطر بإعادة الطفرات إلى الدنمارك، ما يسهم في إضعاف سيطرتنا على الوباء".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,526
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,124
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,950
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,906

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة