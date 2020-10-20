"مدخلي" يشكر القيادة على تعيينه عضوًا بمجلس الشورى

قال إنه وسام فخر واعتزاز وحافز على بذل المزيد من الجهد

رفع عضو مجلس الشورى، الدكتور عاصم بن محمد منصور المدخلي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي العهد؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه عضواً بمجلس الشورى.‎

وقال "مدخلي": "إن صدور أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين بتعييني عضواً بمجلس الشورى لهو وسام فخر واعتزاز وثقة أعتز بها من القيادة الحكيمة، وحافز على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق طموحات ورؤى القيادة الحكيمة في تعزيز دور المجلس ومسؤولياته تجاه الوطن والمواطن".

وختم الدكتور "المدخلي" حديثه بقوله: "لا يسعني إلا الدعاء لله -عز وجل- أن يكلل جهود الجميع بعونه وتوفيقه، وأن نكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن نحقق طموحات وتطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو سيدي ولي العهد الأمين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة، وأن يديم على وطننا نعمة الاستقرار والأمن والرخاء".

يذكر أن دكتور عاصم المدخلي يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة نيس صوفيا انتيوبوليس بفرنسا في مجال القانون عام 2016 م، وشهادة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز في مجال القانون عام 2008م، وشهادة البكالوريوس من جامعة أم القرى في مجال الشريعة والدراسات القضائية عام 2003م.

ويعمل الدكتور عاصم المدخلي عميدًا لكلية الشريعة والقانون، ورئيسًا لمكتب الخبراء للاستشارات والدراسات القانونية بمعهد البحوث والخدمات الاستشارية في جامعة جازان، وشغل العديد من المناصب القيادية الأكاديمية بجامعة جازان منها: رئيس قسم الأنظمة بكلية إدارة الأعمال، ورئيسًا لمجلس قسم الأنظمة، ثم وكيلاً لكلية إدارة الأعمال للشؤون الأكاديمية، ثم عميدًا لكلية الشريعة والقانون، ورئيساً لمجلس الكلية، كما عمل مستشارًا قانونياً غير متفرغ لديوان إمارة منطقة جازان، وترأس العديد من اللجان منها رئاسته للجنة الدائمة لفحص ومراجعة الرسائل العلمية والأبحاث وأوعية المعلومات على مستوى الجامعة، كما عمل نائباً لرئيس اللجنة التأسيسية لأوقاف الجامعة والعضويات؛ حيث عمل عضواً بمجلس الجامعة، وعضو للهيئة الاستشارية العليا بجامعة جازان، وعضوًا للجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين، وعضوًا للجنة الدائمة للشؤون الطلابية، وعضوًا للجنة الدائمة للتوعية الفكرية، وعضوًا للجنة الدائمة لأخلاقيات الأبحاث الحيوية، كما حصل على جائزة جازان فرع التميز في البحوث العلمية في الدورة السابعة.

شارك وحضر في العديد من المؤتمرات والندوات داخل وخارج المملكة، وله إسهامات عدة في مجال الدراسات والاستشارات الشرعية والنظامية والقضائية، وله العديد من الأبحاث المنشورة.