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حجز وإتلاف وغرامات.. جولات رقابية في ينبع تضبط أغذية غير آمنة

نفّذتها بلدية المحافظة على المحلات والمطاعم وطبقت لائحة الجزاءات

حجزت بلدية محافظة ينبع -ممثلة في إدارة المراقبة والتراخيص- مركبتين لبيع الأيسكريم "المثلجات" غير المرخصة؛ وذلك في إطار حملتها الهادفة للقضاء على ظاهرة بيع الأغذية غير الآمنة بالمرافق العامة في ‎المحافظة.

كما ‏نفّذت وكالة البلدية للخدمات -ممثلة في قسم صحة البيئة- جولاتها الرقابية على محلات ومطاعم بيع الأسماك بالمحافظة؛ حيث ضبطت كميات من الأسماك يظهر عليها علامات التلف والفساد، وتم مصادرتها وإتلافها، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

شملت المخالفات: تدني مستوى النظافة، وسوء معدات التحضير، وسوء الحفظ والتخزين، إضافة إلى مخالفة الأنظمة والتعليمات.

بلدية ينبع ينبع جولات رقابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حجز وإتلاف وغرامات.. جولات رقابية في ينبع تضبط أغذية غير آمنة
سبق

حجزت بلدية محافظة ينبع -ممثلة في إدارة المراقبة والتراخيص- مركبتين لبيع الأيسكريم "المثلجات" غير المرخصة؛ وذلك في إطار حملتها الهادفة للقضاء على ظاهرة بيع الأغذية غير الآمنة بالمرافق العامة في ‎المحافظة.

كما ‏نفّذت وكالة البلدية للخدمات -ممثلة في قسم صحة البيئة- جولاتها الرقابية على محلات ومطاعم بيع الأسماك بالمحافظة؛ حيث ضبطت كميات من الأسماك يظهر عليها علامات التلف والفساد، وتم مصادرتها وإتلافها، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

شملت المخالفات: تدني مستوى النظافة، وسوء معدات التحضير، وسوء الحفظ والتخزين، إضافة إلى مخالفة الأنظمة والتعليمات.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
08:48 AM

حجز وإتلاف وغرامات.. جولات رقابية في ينبع تضبط أغذية غير آمنة

نفّذتها بلدية المحافظة على المحلات والمطاعم وطبقت لائحة الجزاءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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حجزت بلدية محافظة ينبع -ممثلة في إدارة المراقبة والتراخيص- مركبتين لبيع الأيسكريم "المثلجات" غير المرخصة؛ وذلك في إطار حملتها الهادفة للقضاء على ظاهرة بيع الأغذية غير الآمنة بالمرافق العامة في ‎المحافظة.

كما ‏نفّذت وكالة البلدية للخدمات -ممثلة في قسم صحة البيئة- جولاتها الرقابية على محلات ومطاعم بيع الأسماك بالمحافظة؛ حيث ضبطت كميات من الأسماك يظهر عليها علامات التلف والفساد، وتم مصادرتها وإتلافها، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

شملت المخالفات: تدني مستوى النظافة، وسوء معدات التحضير، وسوء الحفظ والتخزين، إضافة إلى مخالفة الأنظمة والتعليمات.

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