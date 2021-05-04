النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ندوة صحية بتعليم الرياض: المدخنون أكثر عرضة لمضاعفات كورونا والوفاة بسببه

نبهت بأن الأطفال من أبناء المدخنين معرضون للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والربو

كشفت ندوة صحية أقامتها إدارة التعليم بالرياض ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية، أن المدخنين أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بمضاعفات كورونا كوفيد-19 بشكل وخيم والوفاة بسببه، وفق تقرير علمي لمنظمة الصحة العالمية صدر مطلع 2021م.

وتفصيلًا: أوضحت الندوة، التي أقيمت عن بُعد بعنوان «أضرار التدخين على الجسم» بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني بالرياض، أن أحد الأخطاء الشائعة لدى المدخنين؛ وهي أن التدخين يهدئ الأعصاب، موضحة أن الدراسات العلمية أظهرت أنه يزيد الشعور بالتوتر والضغط النفسي.

وتناولت الندوة مفهوم "التدخين"؛ حيث بيَّن الأطباء المشاركون أن هذا المصطلح لا يقتصر على السجائر بل يشمل السجائر الإلكترونية والمعسل والشيشة وغيرها من منتجات التبغ.

وفنَّدت الندوة الاعتقاد الخاطئ بأن المعسل والشيشة أقل ضررًا وخطرًا من السجائر؛ حيث أكدت أن أضرارهما توازي أضرار السجائر لاحتوائهما على مادة النيكوتين ومستويات عالية من السموم المسببة للسرطان وكثير من الأمراض، محذرة أنه ليس هناك طريقة آمنة للتدخين.

واستعرضت الندوة أبرز المشاكل الصحية التي يتعرض لها المدخنون؛ ومنها زيادة نسبة الإصابة بمرض السل الذي قد يؤدي للوفاة، وكثرة التعرض لالتهابات الجهاز التنفسي ونزلات البرد والأنفلونزا؛ ما قد يدمر الحويصلات الهوائية في الرئتين ويتسبب بالتهاب الشعب الهوائية المزمن، فضلاً عن احتمال الإصابة بسرطان الرئة حال الاستمرار على التدخين. وفي هذا الجانب أشارت الندوة إلى أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين مضاعفات التدخين والسرطان، لافتة إلى أن التدخين يعد سببًا رئيسًا لكثير من الأمراض السرطانية التي تُصيب كلًّا من المريء والحنجرة والبلعوم والفم، وكذلك المثانة والبنكرياس والكبد والكلية وعنق الرحم والمعدة والمستقيم وبعض أنواع سرطان الدم.

وبيّنت الندوة أن تعاطي التبغ بأنواعه المختلفة يؤدي إلى تراكم المواد الدهنية وتصلب الشرايين ويزيد من تجلط الدم وأمراض القلب التاجية والنوبات القلبية، كما يسبب التهاب اللثة؛ ما يؤدي إلى زيادة الإصابة بسرطان الفم والمريء، ولفتت إلى أن التدخين يؤدي للإصابة بالسكري؛ حيث يقاوم إفراز الأنسولين، كما يؤثر في فعالية الأدوية كأدوية ضغط الدم، ويُعجّل ظهور التجاعيد وشيخوخة البشرة.

ولفتت الندوة إلى أن تأثير التدخين في جزء حيوي من جسم الإنسان وهو الكبد؛ حيث لا يتمكن من التخلص تمامًا من النيكوتين وتظل بقاياه وتتراكم في الكبد؛ ما يؤدي إلى ضعف الخلايا الكبدية وعدم قدرتها على القيام بوظائفها على المدى البعيد.

ونبهت الندوة إلى أن الأطفال الذين يولدون لآباء مدخنين يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والربو والتهاب الشعب الهوائية.

وتطرقت الندوة إلى سبل الإقلاع من التدخين والتخلص من هذه العادة السيئة والتقليل من آثارها الجسدية والنفسية وأعراضها الانسحابية نتيجة إدمان مادة النيكوتين وتأثيرها في جسم المدخن.

وبينت الندوة أن الانسحاب من التدخين يمثل تحديًا صعبًا، كما أن له انعكاساته غير المرغوبة كالشعور بالقلق والغضب والاكتئاب والصداع ومشاكل اضطراب النوم؛ ما يستدعي من المدخن عزيمة قوية والتخطيط وتلقي الدعم من محيطه للتخلص من حالة الإدمان على مادة النيكوتين ومواجهة الآثار والأضرار التي ألحقها التدخين بالجسم.

وفي هذا الجانب دعت الندوة إلى اتباع خطوات صحية لممارسة الحياة اليومية والابتعاد عن الأماكِن والأنشِطة التي تُحفز على التدخين، واستثمار الوقت بما يعود بالنفع، والتخطيط للحياة اليومية وسد أوقات الفراغ بممارسة أنشطة جديدة؛ ومنها الرياضة؛ ما يساعد على التخفيف من التوتر والضغط الناجم عن التوقف عن التدخين.

ودعت المعلمين وأولياء الأمور إلى مساعدة مَن وقع في التدخين من أبنائهم الطلاب بتقديم المساندة والدعم والتخطيط للمبادرة بترك التدخين وتشجيعهم للوصول إلى القناعة بنجاحهم في رحلة الإقلاع عن التدخين.

وفي ختام الندوة جرى السحب على الإجابات الصحيحة للأسئلة عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالندوة وتقديم الجوائز للفائزين.

إدارة التعليم بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ندوة صحية بتعليم الرياض: المدخنون أكثر عرضة لمضاعفات كورونا والوفاة بسببه
سبق

كشفت ندوة صحية أقامتها إدارة التعليم بالرياض ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية، أن المدخنين أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بمضاعفات كورونا كوفيد-19 بشكل وخيم والوفاة بسببه، وفق تقرير علمي لمنظمة الصحة العالمية صدر مطلع 2021م.

وتفصيلًا: أوضحت الندوة، التي أقيمت عن بُعد بعنوان «أضرار التدخين على الجسم» بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني بالرياض، أن أحد الأخطاء الشائعة لدى المدخنين؛ وهي أن التدخين يهدئ الأعصاب، موضحة أن الدراسات العلمية أظهرت أنه يزيد الشعور بالتوتر والضغط النفسي.

وتناولت الندوة مفهوم "التدخين"؛ حيث بيَّن الأطباء المشاركون أن هذا المصطلح لا يقتصر على السجائر بل يشمل السجائر الإلكترونية والمعسل والشيشة وغيرها من منتجات التبغ.

وفنَّدت الندوة الاعتقاد الخاطئ بأن المعسل والشيشة أقل ضررًا وخطرًا من السجائر؛ حيث أكدت أن أضرارهما توازي أضرار السجائر لاحتوائهما على مادة النيكوتين ومستويات عالية من السموم المسببة للسرطان وكثير من الأمراض، محذرة أنه ليس هناك طريقة آمنة للتدخين.

واستعرضت الندوة أبرز المشاكل الصحية التي يتعرض لها المدخنون؛ ومنها زيادة نسبة الإصابة بمرض السل الذي قد يؤدي للوفاة، وكثرة التعرض لالتهابات الجهاز التنفسي ونزلات البرد والأنفلونزا؛ ما قد يدمر الحويصلات الهوائية في الرئتين ويتسبب بالتهاب الشعب الهوائية المزمن، فضلاً عن احتمال الإصابة بسرطان الرئة حال الاستمرار على التدخين. وفي هذا الجانب أشارت الندوة إلى أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين مضاعفات التدخين والسرطان، لافتة إلى أن التدخين يعد سببًا رئيسًا لكثير من الأمراض السرطانية التي تُصيب كلًّا من المريء والحنجرة والبلعوم والفم، وكذلك المثانة والبنكرياس والكبد والكلية وعنق الرحم والمعدة والمستقيم وبعض أنواع سرطان الدم.

وبيّنت الندوة أن تعاطي التبغ بأنواعه المختلفة يؤدي إلى تراكم المواد الدهنية وتصلب الشرايين ويزيد من تجلط الدم وأمراض القلب التاجية والنوبات القلبية، كما يسبب التهاب اللثة؛ ما يؤدي إلى زيادة الإصابة بسرطان الفم والمريء، ولفتت إلى أن التدخين يؤدي للإصابة بالسكري؛ حيث يقاوم إفراز الأنسولين، كما يؤثر في فعالية الأدوية كأدوية ضغط الدم، ويُعجّل ظهور التجاعيد وشيخوخة البشرة.

ولفتت الندوة إلى أن تأثير التدخين في جزء حيوي من جسم الإنسان وهو الكبد؛ حيث لا يتمكن من التخلص تمامًا من النيكوتين وتظل بقاياه وتتراكم في الكبد؛ ما يؤدي إلى ضعف الخلايا الكبدية وعدم قدرتها على القيام بوظائفها على المدى البعيد.

ونبهت الندوة إلى أن الأطفال الذين يولدون لآباء مدخنين يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والربو والتهاب الشعب الهوائية.

وتطرقت الندوة إلى سبل الإقلاع من التدخين والتخلص من هذه العادة السيئة والتقليل من آثارها الجسدية والنفسية وأعراضها الانسحابية نتيجة إدمان مادة النيكوتين وتأثيرها في جسم المدخن.

وبينت الندوة أن الانسحاب من التدخين يمثل تحديًا صعبًا، كما أن له انعكاساته غير المرغوبة كالشعور بالقلق والغضب والاكتئاب والصداع ومشاكل اضطراب النوم؛ ما يستدعي من المدخن عزيمة قوية والتخطيط وتلقي الدعم من محيطه للتخلص من حالة الإدمان على مادة النيكوتين ومواجهة الآثار والأضرار التي ألحقها التدخين بالجسم.

وفي هذا الجانب دعت الندوة إلى اتباع خطوات صحية لممارسة الحياة اليومية والابتعاد عن الأماكِن والأنشِطة التي تُحفز على التدخين، واستثمار الوقت بما يعود بالنفع، والتخطيط للحياة اليومية وسد أوقات الفراغ بممارسة أنشطة جديدة؛ ومنها الرياضة؛ ما يساعد على التخفيف من التوتر والضغط الناجم عن التوقف عن التدخين.

ودعت المعلمين وأولياء الأمور إلى مساعدة مَن وقع في التدخين من أبنائهم الطلاب بتقديم المساندة والدعم والتخطيط للمبادرة بترك التدخين وتشجيعهم للوصول إلى القناعة بنجاحهم في رحلة الإقلاع عن التدخين.

وفي ختام الندوة جرى السحب على الإجابات الصحيحة للأسئلة عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالندوة وتقديم الجوائز للفائزين.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
08:53 PM

ندوة صحية بتعليم الرياض: المدخنون أكثر عرضة لمضاعفات كورونا والوفاة بسببه

نبهت بأن الأطفال من أبناء المدخنين معرضون للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والربو

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,105

كشفت ندوة صحية أقامتها إدارة التعليم بالرياض ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية، أن المدخنين أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بمضاعفات كورونا كوفيد-19 بشكل وخيم والوفاة بسببه، وفق تقرير علمي لمنظمة الصحة العالمية صدر مطلع 2021م.

وتفصيلًا: أوضحت الندوة، التي أقيمت عن بُعد بعنوان «أضرار التدخين على الجسم» بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني بالرياض، أن أحد الأخطاء الشائعة لدى المدخنين؛ وهي أن التدخين يهدئ الأعصاب، موضحة أن الدراسات العلمية أظهرت أنه يزيد الشعور بالتوتر والضغط النفسي.

وتناولت الندوة مفهوم "التدخين"؛ حيث بيَّن الأطباء المشاركون أن هذا المصطلح لا يقتصر على السجائر بل يشمل السجائر الإلكترونية والمعسل والشيشة وغيرها من منتجات التبغ.

وفنَّدت الندوة الاعتقاد الخاطئ بأن المعسل والشيشة أقل ضررًا وخطرًا من السجائر؛ حيث أكدت أن أضرارهما توازي أضرار السجائر لاحتوائهما على مادة النيكوتين ومستويات عالية من السموم المسببة للسرطان وكثير من الأمراض، محذرة أنه ليس هناك طريقة آمنة للتدخين.

واستعرضت الندوة أبرز المشاكل الصحية التي يتعرض لها المدخنون؛ ومنها زيادة نسبة الإصابة بمرض السل الذي قد يؤدي للوفاة، وكثرة التعرض لالتهابات الجهاز التنفسي ونزلات البرد والأنفلونزا؛ ما قد يدمر الحويصلات الهوائية في الرئتين ويتسبب بالتهاب الشعب الهوائية المزمن، فضلاً عن احتمال الإصابة بسرطان الرئة حال الاستمرار على التدخين. وفي هذا الجانب أشارت الندوة إلى أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين مضاعفات التدخين والسرطان، لافتة إلى أن التدخين يعد سببًا رئيسًا لكثير من الأمراض السرطانية التي تُصيب كلًّا من المريء والحنجرة والبلعوم والفم، وكذلك المثانة والبنكرياس والكبد والكلية وعنق الرحم والمعدة والمستقيم وبعض أنواع سرطان الدم.

وبيّنت الندوة أن تعاطي التبغ بأنواعه المختلفة يؤدي إلى تراكم المواد الدهنية وتصلب الشرايين ويزيد من تجلط الدم وأمراض القلب التاجية والنوبات القلبية، كما يسبب التهاب اللثة؛ ما يؤدي إلى زيادة الإصابة بسرطان الفم والمريء، ولفتت إلى أن التدخين يؤدي للإصابة بالسكري؛ حيث يقاوم إفراز الأنسولين، كما يؤثر في فعالية الأدوية كأدوية ضغط الدم، ويُعجّل ظهور التجاعيد وشيخوخة البشرة.

ولفتت الندوة إلى أن تأثير التدخين في جزء حيوي من جسم الإنسان وهو الكبد؛ حيث لا يتمكن من التخلص تمامًا من النيكوتين وتظل بقاياه وتتراكم في الكبد؛ ما يؤدي إلى ضعف الخلايا الكبدية وعدم قدرتها على القيام بوظائفها على المدى البعيد.

ونبهت الندوة إلى أن الأطفال الذين يولدون لآباء مدخنين يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والربو والتهاب الشعب الهوائية.

وتطرقت الندوة إلى سبل الإقلاع من التدخين والتخلص من هذه العادة السيئة والتقليل من آثارها الجسدية والنفسية وأعراضها الانسحابية نتيجة إدمان مادة النيكوتين وتأثيرها في جسم المدخن.

وبينت الندوة أن الانسحاب من التدخين يمثل تحديًا صعبًا، كما أن له انعكاساته غير المرغوبة كالشعور بالقلق والغضب والاكتئاب والصداع ومشاكل اضطراب النوم؛ ما يستدعي من المدخن عزيمة قوية والتخطيط وتلقي الدعم من محيطه للتخلص من حالة الإدمان على مادة النيكوتين ومواجهة الآثار والأضرار التي ألحقها التدخين بالجسم.

وفي هذا الجانب دعت الندوة إلى اتباع خطوات صحية لممارسة الحياة اليومية والابتعاد عن الأماكِن والأنشِطة التي تُحفز على التدخين، واستثمار الوقت بما يعود بالنفع، والتخطيط للحياة اليومية وسد أوقات الفراغ بممارسة أنشطة جديدة؛ ومنها الرياضة؛ ما يساعد على التخفيف من التوتر والضغط الناجم عن التوقف عن التدخين.

ودعت المعلمين وأولياء الأمور إلى مساعدة مَن وقع في التدخين من أبنائهم الطلاب بتقديم المساندة والدعم والتخطيط للمبادرة بترك التدخين وتشجيعهم للوصول إلى القناعة بنجاحهم في رحلة الإقلاع عن التدخين.

وفي ختام الندوة جرى السحب على الإجابات الصحيحة للأسئلة عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالندوة وتقديم الجوائز للفائزين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,567
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,372
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,847

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة