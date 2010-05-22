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الأمن العام: بدء استقبال طلبات الموافقة المبدئية لتراخيص أندية الرماية

اعتبارًا من يوم الاثنين القادم.. التقديم إلكترونيًا

أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن البدء باستقبال طلبات الحصول على الموافقة المبدئية لتراخيص أندية التدريب على الرماية، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 12 - 10 - 1442هـ.

وأوضحت أن استقبال الطلبات سيكون من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للأمن العام (أمن)، واختيار خدمة تراخيص أندية الرماية، وذلك على الرابط التالي: ‏https://amn.net.sa

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الأمن العام: بدء استقبال طلبات الموافقة المبدئية لتراخيص أندية الرماية
سبق

أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن البدء باستقبال طلبات الحصول على الموافقة المبدئية لتراخيص أندية التدريب على الرماية، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 12 - 10 - 1442هـ.

وأوضحت أن استقبال الطلبات سيكون من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للأمن العام (أمن)، واختيار خدمة تراخيص أندية الرماية، وذلك على الرابط التالي: ‏https://amn.net.sa

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
05:08 PM

الأمن العام: بدء استقبال طلبات الموافقة المبدئية لتراخيص أندية الرماية

اعتبارًا من يوم الاثنين القادم.. التقديم إلكترونيًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
240

أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن البدء باستقبال طلبات الحصول على الموافقة المبدئية لتراخيص أندية التدريب على الرماية، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 12 - 10 - 1442هـ.

وأوضحت أن استقبال الطلبات سيكون من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للأمن العام (أمن)، واختيار خدمة تراخيص أندية الرماية، وذلك على الرابط التالي: ‏https://amn.net.sa

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