النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعلان وشيك لحكومة إسرائيلية جديدة يتناوب رئاستها "بينيت" و"لابيد"

تَشَكّل خلال 10 أيام كحد أقصى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (السبت)، أن إسرائيل تترقب إعلانًا وشيكًا لحكومة إسرائيلية يترأسها بالتناوب زعيم قائمة "يمينا" نفتالي بينيت، في المرحلة الأولى، ويليه زعيم حزب "يوجد مستقبل" الإسرائيلي يائير لابيد.

وأضافت أن الحكومة الجديدة ستشكل خلال عشرة أيام كحد أقصى؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأوضحت وسائل الإعلام أن "بينيت" سيتولى رئاسة الوزراء حتى سبتمبر 2023، في حين سيحل "لابيد" مكانه حتى نوفمبر 2025.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إعلان وشيك لحكومة إسرائيلية جديدة يتناوب رئاستها "بينيت" و"لابيد"
سبق

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (السبت)، أن إسرائيل تترقب إعلانًا وشيكًا لحكومة إسرائيلية يترأسها بالتناوب زعيم قائمة "يمينا" نفتالي بينيت، في المرحلة الأولى، ويليه زعيم حزب "يوجد مستقبل" الإسرائيلي يائير لابيد.

وأضافت أن الحكومة الجديدة ستشكل خلال عشرة أيام كحد أقصى؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأوضحت وسائل الإعلام أن "بينيت" سيتولى رئاسة الوزراء حتى سبتمبر 2023، في حين سيحل "لابيد" مكانه حتى نوفمبر 2025.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
03:55 PM

إعلان وشيك لحكومة إسرائيلية جديدة يتناوب رئاستها "بينيت" و"لابيد"

تَشَكّل خلال 10 أيام كحد أقصى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,637

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (السبت)، أن إسرائيل تترقب إعلانًا وشيكًا لحكومة إسرائيلية يترأسها بالتناوب زعيم قائمة "يمينا" نفتالي بينيت، في المرحلة الأولى، ويليه زعيم حزب "يوجد مستقبل" الإسرائيلي يائير لابيد.

وأضافت أن الحكومة الجديدة ستشكل خلال عشرة أيام كحد أقصى؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأوضحت وسائل الإعلام أن "بينيت" سيتولى رئاسة الوزراء حتى سبتمبر 2023، في حين سيحل "لابيد" مكانه حتى نوفمبر 2025.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,139
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,799
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,688
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,398

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة