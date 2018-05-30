إعلان وشيك لحكومة إسرائيلية جديدة يتناوب رئاستها "بينيت" و"لابيد"

تَشَكّل خلال 10 أيام كحد أقصى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (السبت)، أن إسرائيل تترقب إعلانًا وشيكًا لحكومة إسرائيلية يترأسها بالتناوب زعيم قائمة "يمينا" نفتالي بينيت، في المرحلة الأولى، ويليه زعيم حزب "يوجد مستقبل" الإسرائيلي يائير لابيد.

وأضافت أن الحكومة الجديدة ستشكل خلال عشرة أيام كحد أقصى؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأوضحت وسائل الإعلام أن "بينيت" سيتولى رئاسة الوزراء حتى سبتمبر 2023، في حين سيحل "لابيد" مكانه حتى نوفمبر 2025.