النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة مكة" والقوات المسلحة تضعان اللمسات الأخيرة لمستشفى كورونا الميداني المتنقل بحي كدي

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير ومدير إدارة مستشفيات القوات المسلحه اللواء الدكتور ياسر بابعير اليوم بجولة تفقدية لموقع المستشفى الميداني المتنقل (بحي كدي بمكة المكرمة) المعد لتنويم حالات الإصابة بكورونا، لمناقشة الأمور المتعلقة بجاهزية المستشفى، ومقابلة العاملين فيه وتشجيعهم وملاحظة اللمسات الأخيرة للتجهيزات.
وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تضع دائما الخطط الاستباقية والتجهيزات الاحترازية لمواجهة الطواريء والأزمات المحتملة، وتعد هذه المستشفيات جزء من تلك الخطط التي تتشارك بها المسؤولية، جميع الجهات الحكومية في الدولة والتعاون بين وزارة الصحة، ووزارة الدفاع ممثلة بمستشفى القوات المسلحة بالطائف.
وأوضح مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة اللواء الدكتور ياسر بابعير أن هذا التعاون جاء انطلاقاً من الواجب الوطني والإنساني، المحتم على جميع الوزارات والقطاعات الحكومية، فقد تم تجهيز المستشفى الميداني وفق الاقتراحات والتجهيزات المعدة في الخطط الاحترازية لمواجهة الأزمات بين وزارة الصحة ووزارة الدفاع ممثلة في الخدمات الطبية. حيث تم تجهيز المستشفى بسعة 100 سرير ، ويحوي على مختبر ، صيدلية ، أشعة رقمية مرتبطة تقنياً بجميع المستشفيات، بالإضافة إلى غرف عمليات مجهزة ، وتموين طبي (سهل الفك والتركيب يمكن تشييده بأي موقع خلال 60 ساعة عمل، على مساحه 2000 متر، وبه مقاوم للحرارة والأمطار ونظام تبريد عالٍ يتم تشغيله وتجهيزه من خلال فريق سعودي متخصص بالخدمات الطبية، ومدرب على مستوى عالٍ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة مكة" والقوات المسلحة تضعان اللمسات الأخيرة لمستشفى كورونا الميداني المتنقل بحي كدي
سبق

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير ومدير إدارة مستشفيات القوات المسلحه اللواء الدكتور ياسر بابعير اليوم بجولة تفقدية لموقع المستشفى الميداني المتنقل (بحي كدي بمكة المكرمة) المعد لتنويم حالات الإصابة بكورونا، لمناقشة الأمور المتعلقة بجاهزية المستشفى، ومقابلة العاملين فيه وتشجيعهم وملاحظة اللمسات الأخيرة للتجهيزات.
وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تضع دائما الخطط الاستباقية والتجهيزات الاحترازية لمواجهة الطواريء والأزمات المحتملة، وتعد هذه المستشفيات جزء من تلك الخطط التي تتشارك بها المسؤولية، جميع الجهات الحكومية في الدولة والتعاون بين وزارة الصحة، ووزارة الدفاع ممثلة بمستشفى القوات المسلحة بالطائف.
وأوضح مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة اللواء الدكتور ياسر بابعير أن هذا التعاون جاء انطلاقاً من الواجب الوطني والإنساني، المحتم على جميع الوزارات والقطاعات الحكومية، فقد تم تجهيز المستشفى الميداني وفق الاقتراحات والتجهيزات المعدة في الخطط الاحترازية لمواجهة الأزمات بين وزارة الصحة ووزارة الدفاع ممثلة في الخدمات الطبية. حيث تم تجهيز المستشفى بسعة 100 سرير ، ويحوي على مختبر ، صيدلية ، أشعة رقمية مرتبطة تقنياً بجميع المستشفيات، بالإضافة إلى غرف عمليات مجهزة ، وتموين طبي (سهل الفك والتركيب يمكن تشييده بأي موقع خلال 60 ساعة عمل، على مساحه 2000 متر، وبه مقاوم للحرارة والأمطار ونظام تبريد عالٍ يتم تشغيله وتجهيزه من خلال فريق سعودي متخصص بالخدمات الطبية، ومدرب على مستوى عالٍ.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
03:11 AM

"صحة مكة" والقوات المسلحة تضعان اللمسات الأخيرة لمستشفى كورونا الميداني المتنقل بحي كدي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
4
10,272

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير ومدير إدارة مستشفيات القوات المسلحه اللواء الدكتور ياسر بابعير اليوم بجولة تفقدية لموقع المستشفى الميداني المتنقل (بحي كدي بمكة المكرمة) المعد لتنويم حالات الإصابة بكورونا، لمناقشة الأمور المتعلقة بجاهزية المستشفى، ومقابلة العاملين فيه وتشجيعهم وملاحظة اللمسات الأخيرة للتجهيزات.
وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تضع دائما الخطط الاستباقية والتجهيزات الاحترازية لمواجهة الطواريء والأزمات المحتملة، وتعد هذه المستشفيات جزء من تلك الخطط التي تتشارك بها المسؤولية، جميع الجهات الحكومية في الدولة والتعاون بين وزارة الصحة، ووزارة الدفاع ممثلة بمستشفى القوات المسلحة بالطائف.
وأوضح مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة اللواء الدكتور ياسر بابعير أن هذا التعاون جاء انطلاقاً من الواجب الوطني والإنساني، المحتم على جميع الوزارات والقطاعات الحكومية، فقد تم تجهيز المستشفى الميداني وفق الاقتراحات والتجهيزات المعدة في الخطط الاحترازية لمواجهة الأزمات بين وزارة الصحة ووزارة الدفاع ممثلة في الخدمات الطبية. حيث تم تجهيز المستشفى بسعة 100 سرير ، ويحوي على مختبر ، صيدلية ، أشعة رقمية مرتبطة تقنياً بجميع المستشفيات، بالإضافة إلى غرف عمليات مجهزة ، وتموين طبي (سهل الفك والتركيب يمكن تشييده بأي موقع خلال 60 ساعة عمل، على مساحه 2000 متر، وبه مقاوم للحرارة والأمطار ونظام تبريد عالٍ يتم تشغيله وتجهيزه من خلال فريق سعودي متخصص بالخدمات الطبية، ومدرب على مستوى عالٍ.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,040
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,908
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,201
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,131

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة