النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مبيعات تذاكر الدخول إلى "الرياض بوليفارد" عبر الإنترنت اعتباراً من اليوم

"آل الشيخ" 6 مناطق وصلت إلى طاقتها الاستيعابية وامتلأت بالزوار بالكامل

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مساءً أمس, أن ست مناطق ضمن موسم الرياض قد وصلت إلى طاقتها الاستيعابية وامتلأت بالزوار بالكامل.
وشهدت كل من منطقة "الرياض بوليفارد" و"رياض ونتر وندرلاند" و"المربع" و"الملز" و"واجهة الرياض" و"نبض الرياض" حضوراً كثيفاً من قبل الزوار, الذين وصل عددهم إلى أكثر من 160 ألف شخص أتوا للاستمتاع بالفعاليات المقدمة في هذه المناطق وعاشوا نهاية أسبوع سعيدة.
وسجلت منطقة "الرياض بوليفارد" عدد حضور وصل إلى أكثر من 70 ألف شخص، ودخل إلى منطقتي "واجهة الرياض" و"الملز" أكثر من 25 ألف شخص لكل منطقة، فيما حضر أكثر من 20 ألف شخص إلى منطقة "رياض ونتر وندرلاند"، وزار منطقة "نبض الرياض" أكثر من 15 ألف شخص, أما منطقة "المربع"، فسجلت حضور أكثر من ألفي شخص.
وأعلنت إدارة موسم الرياض أنه اعتباراً من اليوم لن يتم بيع تذاكر الدخول إلى منطقة "الرياض بوليفارد" عند المدخل، إذ ستكون الطريقة الوحيدة لشراء التذاكر عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني لموسم الرياض، وذلك من خلال الرابط التالي : https://riyadhseason.sa/en/event/Riyadh_Boulevard

الرياض الهيئة العامة للترفيه رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ الرياض بوليفاد رياض ونتر وندرلاند المربع الملز واجهة الرياض نبض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مبيعات تذاكر الدخول إلى "الرياض بوليفارد" عبر الإنترنت اعتباراً من اليوم
سبق

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مساءً أمس, أن ست مناطق ضمن موسم الرياض قد وصلت إلى طاقتها الاستيعابية وامتلأت بالزوار بالكامل.
وشهدت كل من منطقة "الرياض بوليفارد" و"رياض ونتر وندرلاند" و"المربع" و"الملز" و"واجهة الرياض" و"نبض الرياض" حضوراً كثيفاً من قبل الزوار, الذين وصل عددهم إلى أكثر من 160 ألف شخص أتوا للاستمتاع بالفعاليات المقدمة في هذه المناطق وعاشوا نهاية أسبوع سعيدة.
وسجلت منطقة "الرياض بوليفارد" عدد حضور وصل إلى أكثر من 70 ألف شخص، ودخل إلى منطقتي "واجهة الرياض" و"الملز" أكثر من 25 ألف شخص لكل منطقة، فيما حضر أكثر من 20 ألف شخص إلى منطقة "رياض ونتر وندرلاند"، وزار منطقة "نبض الرياض" أكثر من 15 ألف شخص, أما منطقة "المربع"، فسجلت حضور أكثر من ألفي شخص.
وأعلنت إدارة موسم الرياض أنه اعتباراً من اليوم لن يتم بيع تذاكر الدخول إلى منطقة "الرياض بوليفارد" عند المدخل، إذ ستكون الطريقة الوحيدة لشراء التذاكر عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني لموسم الرياض، وذلك من خلال الرابط التالي : https://riyadhseason.sa/en/event/Riyadh_Boulevard

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
04:48 PM

مبيعات تذاكر الدخول إلى "الرياض بوليفارد" عبر الإنترنت اعتباراً من اليوم

"آل الشيخ" 6 مناطق وصلت إلى طاقتها الاستيعابية وامتلأت بالزوار بالكامل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
24
17,627

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مساءً أمس, أن ست مناطق ضمن موسم الرياض قد وصلت إلى طاقتها الاستيعابية وامتلأت بالزوار بالكامل.
وشهدت كل من منطقة "الرياض بوليفارد" و"رياض ونتر وندرلاند" و"المربع" و"الملز" و"واجهة الرياض" و"نبض الرياض" حضوراً كثيفاً من قبل الزوار, الذين وصل عددهم إلى أكثر من 160 ألف شخص أتوا للاستمتاع بالفعاليات المقدمة في هذه المناطق وعاشوا نهاية أسبوع سعيدة.
وسجلت منطقة "الرياض بوليفارد" عدد حضور وصل إلى أكثر من 70 ألف شخص، ودخل إلى منطقتي "واجهة الرياض" و"الملز" أكثر من 25 ألف شخص لكل منطقة، فيما حضر أكثر من 20 ألف شخص إلى منطقة "رياض ونتر وندرلاند"، وزار منطقة "نبض الرياض" أكثر من 15 ألف شخص, أما منطقة "المربع"، فسجلت حضور أكثر من ألفي شخص.
وأعلنت إدارة موسم الرياض أنه اعتباراً من اليوم لن يتم بيع تذاكر الدخول إلى منطقة "الرياض بوليفارد" عند المدخل، إذ ستكون الطريقة الوحيدة لشراء التذاكر عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني لموسم الرياض، وذلك من خلال الرابط التالي : https://riyadhseason.sa/en/event/Riyadh_Boulevard

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,103
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,630
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,096
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,238

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة