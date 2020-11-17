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في فترة وجيزة.. 27 ألف حالة طارئة استقبلها هذا المستشفى بمكة

طواقم طبية متخصصة ومؤهلة تتعامل و100 جلطة دماغية وعمليات

تمكن مستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة، من استقبال 26884 حالة طارئة بقسم الطوارئ؛ خلال الربع الأول من عام 1442هـ.

وتنوعت الحالات ما بين حالات الإصابات التي تم استقبالها في الطوارئ 8982 حالة، وحالات العمليات التي تم استقبالها من الطوارئ 1204 عمليات، وحالات دخول العناية من الطوارئ 548 حالة، وعدد حالات دخول قسم القلب من الطوارئ 411 حالة، وأخيراً حالات الجلطات الدماغية التي تم استقبالها في الطواري 100 حالة.

وأوضح مدير قسم الطوارئ والحوادث الدكتور عماد سبحي، أن قسم الطوارئ يضم طواقم طبية متخصصة ومؤهلة لاستقبال الحالات المرضية والإصابات الحرجة، إضافة إلى الطواقم الطبية المساندة كفنيي العلاج التنفسي وفنيي الإسعاف والطواقم الإدارية التي تقدم خدمات سريعة وبجودة عالية للمرضى والمراجعين.

وأشار إلى أن الحالات تنوّعت بين الحرجة، والمتوسطة، وتلاشت تماماً الحالات المستقرة وغير الطارئة؛ حيث يتم توجيهها إلى مراكز الرعاية العاجلة التي دُشنت أخيراً بالمراكز الصحية كجزء من الرعاية الصحية الحديثة.

من جانبه، أبان المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني، أن إدارة المستشفى اتخذت عدداً من الإجراءات تهدف إلى تقليص مدة الانتظار والمحافظة على جودة الخدمات وسلامة المرضى، ومن أبرزها الفرز والإحالات الإلكترونية والإسراع في إجراءات التنويم، وإكمال الفحوصات اللازمة بعد التنويم وتسهيل خروج المرضى، على سبيل المثال لا الحصر، وعبّر عن شكره و تقديره لما تقدمه الكوادر الطبية بقسم الطوارئ والحوادث من مجهودات، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

يُشار إلى أن قسم الطوارئ بمستشفى النور التخصصي، يتألف من ست وحدات رئيسة، هي: الاستقبال وفرز الحالات، الكشف السريع، العناية الفائقة، العناية الطارئة، العزل التنفسي، ووحدة الاصابات.

وتبلغ السعة السريرية للقسم ٦٢ سريراً، تعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات الطارئة والحالات التخصصية المحالة من جميع مستشفيات منطقة مكة المكرّمة.

مستشفى النور التخصصي مكة المكرّمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في فترة وجيزة.. 27 ألف حالة طارئة استقبلها هذا المستشفى بمكة
سبق

تمكن مستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة، من استقبال 26884 حالة طارئة بقسم الطوارئ؛ خلال الربع الأول من عام 1442هـ.

وتنوعت الحالات ما بين حالات الإصابات التي تم استقبالها في الطوارئ 8982 حالة، وحالات العمليات التي تم استقبالها من الطوارئ 1204 عمليات، وحالات دخول العناية من الطوارئ 548 حالة، وعدد حالات دخول قسم القلب من الطوارئ 411 حالة، وأخيراً حالات الجلطات الدماغية التي تم استقبالها في الطواري 100 حالة.

وأوضح مدير قسم الطوارئ والحوادث الدكتور عماد سبحي، أن قسم الطوارئ يضم طواقم طبية متخصصة ومؤهلة لاستقبال الحالات المرضية والإصابات الحرجة، إضافة إلى الطواقم الطبية المساندة كفنيي العلاج التنفسي وفنيي الإسعاف والطواقم الإدارية التي تقدم خدمات سريعة وبجودة عالية للمرضى والمراجعين.

وأشار إلى أن الحالات تنوّعت بين الحرجة، والمتوسطة، وتلاشت تماماً الحالات المستقرة وغير الطارئة؛ حيث يتم توجيهها إلى مراكز الرعاية العاجلة التي دُشنت أخيراً بالمراكز الصحية كجزء من الرعاية الصحية الحديثة.

من جانبه، أبان المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني، أن إدارة المستشفى اتخذت عدداً من الإجراءات تهدف إلى تقليص مدة الانتظار والمحافظة على جودة الخدمات وسلامة المرضى، ومن أبرزها الفرز والإحالات الإلكترونية والإسراع في إجراءات التنويم، وإكمال الفحوصات اللازمة بعد التنويم وتسهيل خروج المرضى، على سبيل المثال لا الحصر، وعبّر عن شكره و تقديره لما تقدمه الكوادر الطبية بقسم الطوارئ والحوادث من مجهودات، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

يُشار إلى أن قسم الطوارئ بمستشفى النور التخصصي، يتألف من ست وحدات رئيسة، هي: الاستقبال وفرز الحالات، الكشف السريع، العناية الفائقة، العناية الطارئة، العزل التنفسي، ووحدة الاصابات.

وتبلغ السعة السريرية للقسم ٦٢ سريراً، تعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات الطارئة والحالات التخصصية المحالة من جميع مستشفيات منطقة مكة المكرّمة.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
11:13 AM

في فترة وجيزة.. 27 ألف حالة طارئة استقبلها هذا المستشفى بمكة

طواقم طبية متخصصة ومؤهلة تتعامل و100 جلطة دماغية وعمليات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تمكن مستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة، من استقبال 26884 حالة طارئة بقسم الطوارئ؛ خلال الربع الأول من عام 1442هـ.

وتنوعت الحالات ما بين حالات الإصابات التي تم استقبالها في الطوارئ 8982 حالة، وحالات العمليات التي تم استقبالها من الطوارئ 1204 عمليات، وحالات دخول العناية من الطوارئ 548 حالة، وعدد حالات دخول قسم القلب من الطوارئ 411 حالة، وأخيراً حالات الجلطات الدماغية التي تم استقبالها في الطواري 100 حالة.

وأوضح مدير قسم الطوارئ والحوادث الدكتور عماد سبحي، أن قسم الطوارئ يضم طواقم طبية متخصصة ومؤهلة لاستقبال الحالات المرضية والإصابات الحرجة، إضافة إلى الطواقم الطبية المساندة كفنيي العلاج التنفسي وفنيي الإسعاف والطواقم الإدارية التي تقدم خدمات سريعة وبجودة عالية للمرضى والمراجعين.

وأشار إلى أن الحالات تنوّعت بين الحرجة، والمتوسطة، وتلاشت تماماً الحالات المستقرة وغير الطارئة؛ حيث يتم توجيهها إلى مراكز الرعاية العاجلة التي دُشنت أخيراً بالمراكز الصحية كجزء من الرعاية الصحية الحديثة.

من جانبه، أبان المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني، أن إدارة المستشفى اتخذت عدداً من الإجراءات تهدف إلى تقليص مدة الانتظار والمحافظة على جودة الخدمات وسلامة المرضى، ومن أبرزها الفرز والإحالات الإلكترونية والإسراع في إجراءات التنويم، وإكمال الفحوصات اللازمة بعد التنويم وتسهيل خروج المرضى، على سبيل المثال لا الحصر، وعبّر عن شكره و تقديره لما تقدمه الكوادر الطبية بقسم الطوارئ والحوادث من مجهودات، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

يُشار إلى أن قسم الطوارئ بمستشفى النور التخصصي، يتألف من ست وحدات رئيسة، هي: الاستقبال وفرز الحالات، الكشف السريع، العناية الفائقة، العناية الطارئة، العزل التنفسي، ووحدة الاصابات.

وتبلغ السعة السريرية للقسم ٦٢ سريراً، تعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات الطارئة والحالات التخصصية المحالة من جميع مستشفيات منطقة مكة المكرّمة.

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