"المالية" تُوقّع اتفاقية تمويل بـ3 مليارات دولار مع "الكورية للتأمين التجاري"

تأتي في إطار التعاون المسجل بين المملكة وعضو مجموعة العشرين

أنهت وزارة المالية ممثلةً في المركز الوطني لإدارة الدين توقيع اتفاقية تمويل مع الشركة الكورية للتأمين التجاري (KSURE) الأسبوع الماضي، حيث قام وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان بتوقيع الاتفاقية من الجانب السعودي، ومن الجانب الكوري الرئيس التنفيذي للشركة الكورية للتأمين التجاري "لي ان هو".

وأوضح "الجدعان" أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التعاون المسجل بين المملكة العربية السعودية وعضو مجموعة العشرين جمهورية كوريا الجنوبية.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف أن المركز الوطني لإدارة الدين قام بتنسيق وترتيب التمويل المقدم من الشركة الكورية للتأمين التجاري التمويل المقدم، والذي يقدر بـ3 مليارات دولار أمريكي، حيث لاقى الطرح اهتماماً واسعاً من قبل المؤسسات المالية، مشيراً إلى أنه شارك في التمويل 10 بنوك من مختلف الدول.

وأضاف "السيف" أن التمويل المقدم سيستخدم لتمويل المشاريع الحكومية الاستراتيجية في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن المتوقع أن يثمر التعاون عن ترتيب لقاءات بين مقدمي الخدمات من كوريا مع أصحاب المشاريع المستقبلية الكبرى لهدف إيجاد سبل تمويل جذابة لهذه المشاريع، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها على مستوى المملكة بعد توقيع اتفاقية التمويل الأولى مع وكالة ائتمان الصادرات الألمانية لمشروع استيراد الحافلات لدى هيئة تطوير الرياض.