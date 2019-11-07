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أمين مجلس وزراء الداخلية العرب يثمّن جهود المملكة في توقيع وثيقة اتفاق الرياض

قال إن هذا الاتفاق تم التوصل إليه بفضل حنكة القيادة السعودية الرشيدة

أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان أن التوصل إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يمثل دليلاً بارزًا على نجاح السياسة التي أرساها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - للتعامل مع الملف اليمني، التي حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تفعيلها، بما يحقق مصالح الشعب اليمني الشقيق.

وشدد الدكتور كومان في تصريح له اليوم على أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بفضل حنكة القيادة السعودية الرشيدة، يمثل مرحلة فارقة في تاريخ اليمن، إذ يضع حدًا للانقسام بين الأشقاء اليمنيين، ويحشد طاقات كل الفرقاء الحريصين على مصلحة الجمهورية اليمنية، وعلاقتها مع محيطها العربي في وجه التدخلات الإيرانية في اليمن.

وعبّر عن ارتياح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لهذا الاتفاق، مؤكدًا حرص المجلس على دعم جميع الجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، ونبذ الفرقة والانقسامات والصراعات.

اتفاق الرياض مجلس وزراء الداخلية العرب

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أمين مجلس وزراء الداخلية العرب يثمّن جهود المملكة في توقيع وثيقة اتفاق الرياض
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أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان أن التوصل إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يمثل دليلاً بارزًا على نجاح السياسة التي أرساها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - للتعامل مع الملف اليمني، التي حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تفعيلها، بما يحقق مصالح الشعب اليمني الشقيق.

وشدد الدكتور كومان في تصريح له اليوم على أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بفضل حنكة القيادة السعودية الرشيدة، يمثل مرحلة فارقة في تاريخ اليمن، إذ يضع حدًا للانقسام بين الأشقاء اليمنيين، ويحشد طاقات كل الفرقاء الحريصين على مصلحة الجمهورية اليمنية، وعلاقتها مع محيطها العربي في وجه التدخلات الإيرانية في اليمن.

وعبّر عن ارتياح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لهذا الاتفاق، مؤكدًا حرص المجلس على دعم جميع الجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، ونبذ الفرقة والانقسامات والصراعات.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
09:17 PM

أمين مجلس وزراء الداخلية العرب يثمّن جهود المملكة في توقيع وثيقة اتفاق الرياض

قال إن هذا الاتفاق تم التوصل إليه بفضل حنكة القيادة السعودية الرشيدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان أن التوصل إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يمثل دليلاً بارزًا على نجاح السياسة التي أرساها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - للتعامل مع الملف اليمني، التي حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تفعيلها، بما يحقق مصالح الشعب اليمني الشقيق.

وشدد الدكتور كومان في تصريح له اليوم على أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بفضل حنكة القيادة السعودية الرشيدة، يمثل مرحلة فارقة في تاريخ اليمن، إذ يضع حدًا للانقسام بين الأشقاء اليمنيين، ويحشد طاقات كل الفرقاء الحريصين على مصلحة الجمهورية اليمنية، وعلاقتها مع محيطها العربي في وجه التدخلات الإيرانية في اليمن.

وعبّر عن ارتياح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لهذا الاتفاق، مؤكدًا حرص المجلس على دعم جميع الجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، ونبذ الفرقة والانقسامات والصراعات.

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