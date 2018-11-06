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انطلاق مسابقة للقرآن الكريم والحديث الشريف في رحاب المسجد النبوي

بمشاركة 80 شابًا من مختلف مكاتب هيئة الرياضة بالمملكة

انطلقت أمس الاثنين، في رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، مسابقة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقرآن الكريم والحديث الشريف المركزية للشباب.

نظمت المسابقة الهيئة العامة للرياضة، ممثلة بوكالة شؤون الشباب - الإدارة العامة للهيئات الشبابية، خلال الفترة من 26 إلى 30-02-1440هـ، بمشاركة 80 شابًا من جميع مكاتب الهيئة العامة للرياضة في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن المسابقة والتي تنظمها الهيئة العامة للرياضة كل عام تهدف إلى العناية بكتاب الله الكريم، وسنة نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وحث الشباب على تلاوة وحفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه وأحكامه.

كما تهدف إلى إذكاء روح التنافس الشريف بين الشباب واستثمار أوقاتهم فيما ينفعهم، وتوطيد أواصر الإخوة بين الشباب من مختلف مناطق بلادنا الحبيبة.

وتتضمن المسابقة قسمين:

1. "القرآن الكريم" ويحتوي على ثلاثة أفرع: الأول، يطلب من المتسابقين حفظ وتجويد خمسة عشر جزءًا من القرآن الكريم. والثاني، يتنافس المتسابقون على حفظ وتجويد عشرة أجزاء من القرآن الكريم. والفرع الثالث والأخير، يطلب من المتسابقين حفظ وتجويد خمسة أجزاء من القرآن الكريم.

2. "السنة النبوية الشريفة"، ويتضمن ثلاثة فروع: الأول، يطلب من المتسابقين تحضير وقراءة 70 حديثًا من باب: "فضل الذكر والحث عليه، إلى باب فضل الدعاء بظهر الغيب". أما الفرع الثاني فيطلب من المتسابقين تحضير وقراءة 50 بابًا عن "فضل السلام والأمر بإفشائه، إلى باب عيادة المريض". والثالث، يطلب من المتسابقين تحضير وقراءة 30 حديثًا من "باب فضل قراءة القرآن الكريم، إلى باب فضل الاجتماع على القراءة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق مسابقة للقرآن الكريم والحديث الشريف في رحاب المسجد النبوي
سبق

انطلقت أمس الاثنين، في رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، مسابقة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقرآن الكريم والحديث الشريف المركزية للشباب.

نظمت المسابقة الهيئة العامة للرياضة، ممثلة بوكالة شؤون الشباب - الإدارة العامة للهيئات الشبابية، خلال الفترة من 26 إلى 30-02-1440هـ، بمشاركة 80 شابًا من جميع مكاتب الهيئة العامة للرياضة في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن المسابقة والتي تنظمها الهيئة العامة للرياضة كل عام تهدف إلى العناية بكتاب الله الكريم، وسنة نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وحث الشباب على تلاوة وحفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه وأحكامه.

كما تهدف إلى إذكاء روح التنافس الشريف بين الشباب واستثمار أوقاتهم فيما ينفعهم، وتوطيد أواصر الإخوة بين الشباب من مختلف مناطق بلادنا الحبيبة.

وتتضمن المسابقة قسمين:

1. "القرآن الكريم" ويحتوي على ثلاثة أفرع: الأول، يطلب من المتسابقين حفظ وتجويد خمسة عشر جزءًا من القرآن الكريم. والثاني، يتنافس المتسابقون على حفظ وتجويد عشرة أجزاء من القرآن الكريم. والفرع الثالث والأخير، يطلب من المتسابقين حفظ وتجويد خمسة أجزاء من القرآن الكريم.

2. "السنة النبوية الشريفة"، ويتضمن ثلاثة فروع: الأول، يطلب من المتسابقين تحضير وقراءة 70 حديثًا من باب: "فضل الذكر والحث عليه، إلى باب فضل الدعاء بظهر الغيب". أما الفرع الثاني فيطلب من المتسابقين تحضير وقراءة 50 بابًا عن "فضل السلام والأمر بإفشائه، إلى باب عيادة المريض". والثالث، يطلب من المتسابقين تحضير وقراءة 30 حديثًا من "باب فضل قراءة القرآن الكريم، إلى باب فضل الاجتماع على القراءة".

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
05:59 PM

انطلاق مسابقة للقرآن الكريم والحديث الشريف في رحاب المسجد النبوي

بمشاركة 80 شابًا من مختلف مكاتب هيئة الرياضة بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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انطلقت أمس الاثنين، في رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، مسابقة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقرآن الكريم والحديث الشريف المركزية للشباب.

نظمت المسابقة الهيئة العامة للرياضة، ممثلة بوكالة شؤون الشباب - الإدارة العامة للهيئات الشبابية، خلال الفترة من 26 إلى 30-02-1440هـ، بمشاركة 80 شابًا من جميع مكاتب الهيئة العامة للرياضة في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن المسابقة والتي تنظمها الهيئة العامة للرياضة كل عام تهدف إلى العناية بكتاب الله الكريم، وسنة نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وحث الشباب على تلاوة وحفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه وأحكامه.

كما تهدف إلى إذكاء روح التنافس الشريف بين الشباب واستثمار أوقاتهم فيما ينفعهم، وتوطيد أواصر الإخوة بين الشباب من مختلف مناطق بلادنا الحبيبة.

وتتضمن المسابقة قسمين:

1. "القرآن الكريم" ويحتوي على ثلاثة أفرع: الأول، يطلب من المتسابقين حفظ وتجويد خمسة عشر جزءًا من القرآن الكريم. والثاني، يتنافس المتسابقون على حفظ وتجويد عشرة أجزاء من القرآن الكريم. والفرع الثالث والأخير، يطلب من المتسابقين حفظ وتجويد خمسة أجزاء من القرآن الكريم.

2. "السنة النبوية الشريفة"، ويتضمن ثلاثة فروع: الأول، يطلب من المتسابقين تحضير وقراءة 70 حديثًا من باب: "فضل الذكر والحث عليه، إلى باب فضل الدعاء بظهر الغيب". أما الفرع الثاني فيطلب من المتسابقين تحضير وقراءة 50 بابًا عن "فضل السلام والأمر بإفشائه، إلى باب عيادة المريض". والثالث، يطلب من المتسابقين تحضير وقراءة 30 حديثًا من "باب فضل قراءة القرآن الكريم، إلى باب فضل الاجتماع على القراءة".

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