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الباحة.. تدخّل طبي عاجل يُنقذ حياة طفلة من اضطرابات في التنفس

نفّذه مناوبو مركز صحي معشوقة كانت حالتها حرجة وفاقدة للوعي

أسهم -بفضل الله- فريق الطوارئ المناوب في مركز صحي معشوقة في منطقة الباحة، في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وعشرة أشهر؛ حيث تم استقبال الحالة وكانت حرجة، وهي عبارة عن اضطراب شديد في التنفس مع فقدان للوعي، وتم فحص العلامات الحيوية، وتقديم الإسعافات الأولية لها؛ من خلال فتح الوريد وتركيب محلول الرنجر.

وتم -بحمد الله- إفاقتها داخل المركز، ومن ثم نقلها سريعًا لمستشفى الملك فهد بالباحة؛ حيث تم إسعافها حتى اسقرار حالتها بفضل الله.

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الباحة.. تدخّل طبي عاجل يُنقذ حياة طفلة من اضطرابات في التنفس
سبق

أسهم -بفضل الله- فريق الطوارئ المناوب في مركز صحي معشوقة في منطقة الباحة، في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وعشرة أشهر؛ حيث تم استقبال الحالة وكانت حرجة، وهي عبارة عن اضطراب شديد في التنفس مع فقدان للوعي، وتم فحص العلامات الحيوية، وتقديم الإسعافات الأولية لها؛ من خلال فتح الوريد وتركيب محلول الرنجر.

وتم -بحمد الله- إفاقتها داخل المركز، ومن ثم نقلها سريعًا لمستشفى الملك فهد بالباحة؛ حيث تم إسعافها حتى اسقرار حالتها بفضل الله.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
12:42 PM

الباحة.. تدخّل طبي عاجل يُنقذ حياة طفلة من اضطرابات في التنفس

نفّذه مناوبو مركز صحي معشوقة كانت حالتها حرجة وفاقدة للوعي

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ياسر العتيبي - الباحة
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1,751

أسهم -بفضل الله- فريق الطوارئ المناوب في مركز صحي معشوقة في منطقة الباحة، في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وعشرة أشهر؛ حيث تم استقبال الحالة وكانت حرجة، وهي عبارة عن اضطراب شديد في التنفس مع فقدان للوعي، وتم فحص العلامات الحيوية، وتقديم الإسعافات الأولية لها؛ من خلال فتح الوريد وتركيب محلول الرنجر.

وتم -بحمد الله- إفاقتها داخل المركز، ومن ثم نقلها سريعًا لمستشفى الملك فهد بالباحة؛ حيث تم إسعافها حتى اسقرار حالتها بفضل الله.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,113
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6.7 مليار دولار

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