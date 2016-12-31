"إغاثي الملك سلمان" يوزع ألف كرتون تمور في "سيحوت المهرة"

قدّم ألفين آخرَين للأسر النازحة والمتضررة في محافظة مأرب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، ألف كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة، استفادت منها ألف أسرة.

من جهة ثانية وزع المركز، أمس، ألفي كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظة مأرب، استفادت منها ألفا أسرة.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 539 مشروعًا.