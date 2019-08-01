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تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في توقف عمليات العيون بـ"تخصصي تبوك"

صحة المنطقة تتوعد بمحاسبة المقصرين

قررت الشؤون الصحية بمنطقة تبوك تشكيل لجنة عاجلة لفتح تحقيق بشأن الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، عن توقف العمليات في قسم العيون بـ"تخصصي تبوك" منذ فترة طويلة، وما يثار حول أن قوائم الانتظار في تزايد مستمر، وأن الأطباء في مستشفيات المنطقة يواجهون إحراجًا مع المراجعين بسبب هذا التوقف.

وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة تبوك" هاني المطيري: وإشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، بخصوص توقف العمليات في مستشفى الملك فهد التخصصى بمنطقة تبوك قسم العيون؛ فإن صحة تبوك تؤكد أنها ستشكل لجنة عاجلة للوقوف على الموضوع وسوف تتم محاسبة المقصرين.

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تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في توقف عمليات العيون بـ"تخصصي تبوك"
سبق

قررت الشؤون الصحية بمنطقة تبوك تشكيل لجنة عاجلة لفتح تحقيق بشأن الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، عن توقف العمليات في قسم العيون بـ"تخصصي تبوك" منذ فترة طويلة، وما يثار حول أن قوائم الانتظار في تزايد مستمر، وأن الأطباء في مستشفيات المنطقة يواجهون إحراجًا مع المراجعين بسبب هذا التوقف.

وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة تبوك" هاني المطيري: وإشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، بخصوص توقف العمليات في مستشفى الملك فهد التخصصى بمنطقة تبوك قسم العيون؛ فإن صحة تبوك تؤكد أنها ستشكل لجنة عاجلة للوقوف على الموضوع وسوف تتم محاسبة المقصرين.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
05:10 PM

تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في توقف عمليات العيون بـ"تخصصي تبوك"

صحة المنطقة تتوعد بمحاسبة المقصرين

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بدر الجبل - تبوك
2
1,374

قررت الشؤون الصحية بمنطقة تبوك تشكيل لجنة عاجلة لفتح تحقيق بشأن الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، عن توقف العمليات في قسم العيون بـ"تخصصي تبوك" منذ فترة طويلة، وما يثار حول أن قوائم الانتظار في تزايد مستمر، وأن الأطباء في مستشفيات المنطقة يواجهون إحراجًا مع المراجعين بسبب هذا التوقف.

وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة تبوك" هاني المطيري: وإشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، بخصوص توقف العمليات في مستشفى الملك فهد التخصصى بمنطقة تبوك قسم العيون؛ فإن صحة تبوك تؤكد أنها ستشكل لجنة عاجلة للوقوف على الموضوع وسوف تتم محاسبة المقصرين.

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