وفاة والدة الزميل "بشير يوسف"

تُوفيت والدة الزميل المدقق بشير يوسف؛ اللهم اغفر لها وارحمها وأكرم نزلها ووسّع مدخلها.
أسرة تحرير "سبق"، تتقدّم بأخلص التعازي للزميل "بشير"؛ وأسرته، وأهله، البقاء لله. إنا لله وإنا إليه راجعون.
تُوفيت والدة الزميل المدقق بشير يوسف؛ اللهم اغفر لها وارحمها وأكرم نزلها ووسّع مدخلها.
أسرة تحرير "سبق"، تتقدّم بأخلص التعازي للزميل "بشير"؛ وأسرته، وأهله، البقاء لله. إنا لله وإنا إليه راجعون.
تُوفيت والدة الزميل المدقق بشير يوسف؛ اللهم اغفر لها وارحمها وأكرم نزلها ووسّع مدخلها.
أسرة تحرير "سبق"، تتقدّم بأخلص التعازي للزميل "بشير"؛ وأسرته، وأهله، البقاء لله. إنا لله وإنا إليه راجعون.
تُوفيت والدة الزميل المدقق بشير يوسف؛ اللهم اغفر لها وارحمها وأكرم نزلها ووسّع مدخلها.
أسرة تحرير "سبق"، تتقدّم بأخلص التعازي للزميل "بشير"؛ وأسرته، وأهله، البقاء لله. إنا لله وإنا إليه راجعون.