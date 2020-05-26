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هنّأ خادم الحرمين وولي العهد بالعيد.. "آل سلامة": القيادة وفرت لنا كل سُبل الراحة في ظل هذه الظروف الاستثنائية

بعزيمة الرجال وتباعدنا الاجتماعي والمحافظة على أنفسنا والتزامنا بالأوامر واتباع الإرشادات سنصل لبر الأمان

هنّأ رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات صالح بن حسين آل سلامة رجل الأعمال الشيخ صالح بن حسين آل سلامة، القيادة الرشيدة وشعب المملكة العربية السعودية بحلول عيد الفطر المُبارك.

وقال "آل سلامة": أُهنئ الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين قائد الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، بحلول عيد الفطر المُبارك، وأهنئ كل أفراد الوطن الجميل.

وتابع "السلامة": ويمر علينا هذا العيد بظروف استثنائية، لكن بعزيمة الرجال وتباعدنا الاجتماعي والمحافظة على أنفسنا بالتزامنا لأوامر قيادتنا الرشيدة، واتباع الإرشادات ستكون الانطلاقة لبر الأمان، والعودة لما كنا عليه وأفضل إن شاء الله، ولا ننسى أن قيادتنا الرشيدة بفضل الله أولاً، ثُم بقيادة سلمان الحزم وإدارة محمد العزم، وفرت لنا كل سُبل الراحة، وجعلتنا في أمن وأمان وسعادة.

واختتم "آل سلامة" قائلاً: لم تُبقِ على الشعب السعودي أي قصور، بل ساعدت وقاومت ونجحت بإدارة الأزمة بنجاح واقتدار، سائلاً الله تعالى أن يزيل عن الأمة الإسلامية هذه الغمة، وأن يوفق ويسدد حكومتنا الرشيدة لما فيه خير للبلاد والعباد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هنّأ خادم الحرمين وولي العهد بالعيد.. "آل سلامة": القيادة وفرت لنا كل سُبل الراحة في ظل هذه الظروف الاستثنائية
سبق

هنّأ رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات صالح بن حسين آل سلامة رجل الأعمال الشيخ صالح بن حسين آل سلامة، القيادة الرشيدة وشعب المملكة العربية السعودية بحلول عيد الفطر المُبارك.

وقال "آل سلامة": أُهنئ الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين قائد الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، بحلول عيد الفطر المُبارك، وأهنئ كل أفراد الوطن الجميل.

وتابع "السلامة": ويمر علينا هذا العيد بظروف استثنائية، لكن بعزيمة الرجال وتباعدنا الاجتماعي والمحافظة على أنفسنا بالتزامنا لأوامر قيادتنا الرشيدة، واتباع الإرشادات ستكون الانطلاقة لبر الأمان، والعودة لما كنا عليه وأفضل إن شاء الله، ولا ننسى أن قيادتنا الرشيدة بفضل الله أولاً، ثُم بقيادة سلمان الحزم وإدارة محمد العزم، وفرت لنا كل سُبل الراحة، وجعلتنا في أمن وأمان وسعادة.

واختتم "آل سلامة" قائلاً: لم تُبقِ على الشعب السعودي أي قصور، بل ساعدت وقاومت ونجحت بإدارة الأزمة بنجاح واقتدار، سائلاً الله تعالى أن يزيل عن الأمة الإسلامية هذه الغمة، وأن يوفق ويسدد حكومتنا الرشيدة لما فيه خير للبلاد والعباد".

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
05:37 PM

هنّأ خادم الحرمين وولي العهد بالعيد.. "آل سلامة": القيادة وفرت لنا كل سُبل الراحة في ظل هذه الظروف الاستثنائية

بعزيمة الرجال وتباعدنا الاجتماعي والمحافظة على أنفسنا والتزامنا بالأوامر واتباع الإرشادات سنصل لبر الأمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,670

هنّأ رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات صالح بن حسين آل سلامة رجل الأعمال الشيخ صالح بن حسين آل سلامة، القيادة الرشيدة وشعب المملكة العربية السعودية بحلول عيد الفطر المُبارك.

وقال "آل سلامة": أُهنئ الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين قائد الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، بحلول عيد الفطر المُبارك، وأهنئ كل أفراد الوطن الجميل.

وتابع "السلامة": ويمر علينا هذا العيد بظروف استثنائية، لكن بعزيمة الرجال وتباعدنا الاجتماعي والمحافظة على أنفسنا بالتزامنا لأوامر قيادتنا الرشيدة، واتباع الإرشادات ستكون الانطلاقة لبر الأمان، والعودة لما كنا عليه وأفضل إن شاء الله، ولا ننسى أن قيادتنا الرشيدة بفضل الله أولاً، ثُم بقيادة سلمان الحزم وإدارة محمد العزم، وفرت لنا كل سُبل الراحة، وجعلتنا في أمن وأمان وسعادة.

واختتم "آل سلامة" قائلاً: لم تُبقِ على الشعب السعودي أي قصور، بل ساعدت وقاومت ونجحت بإدارة الأزمة بنجاح واقتدار، سائلاً الله تعالى أن يزيل عن الأمة الإسلامية هذه الغمة، وأن يوفق ويسدد حكومتنا الرشيدة لما فيه خير للبلاد والعباد".

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