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شرطة القصيم تحدد هوية مسؤول عن تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات

داخل إحدى الاستراحات وصاحب المنشأة وتطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحقهم

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس لتجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، داخل إحدى الاستراحات، وقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف، وصاحب المنشأة، وكل من حضر، وتطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحقهم.

وأضاف المقدم السحيباني أنه تم تحديد هوية من قام بتوثيق التجمع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يمثل جريمة وفق نظام الجرائم المعلوماتية، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

القصيم فيروس كورونا الجديد منطقة القصيم شرطة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة القصيم تحدد هوية مسؤول عن تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات
سبق

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس لتجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، داخل إحدى الاستراحات، وقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف، وصاحب المنشأة، وكل من حضر، وتطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحقهم.

وأضاف المقدم السحيباني أنه تم تحديد هوية من قام بتوثيق التجمع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يمثل جريمة وفق نظام الجرائم المعلوماتية، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
10:17 PM

شرطة القصيم تحدد هوية مسؤول عن تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات

داخل إحدى الاستراحات وصاحب المنشأة وتطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحقهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس لتجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، داخل إحدى الاستراحات، وقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف، وصاحب المنشأة، وكل من حضر، وتطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحقهم.

وأضاف المقدم السحيباني أنه تم تحديد هوية من قام بتوثيق التجمع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يمثل جريمة وفق نظام الجرائم المعلوماتية، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

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