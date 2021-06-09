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بعد منتصف الليل.. "حساب المواطن" يبدأ إيداع مستحقات الدفعة 43

البرنامج كان قد أصدر نتائج الأهلية لهذه الدورة في 30 مايو الماضي

يبدأ برنامج حساب المواطن، بعد منتصف الليل، إيداع الدعم الخاص بالدفعة الـ 43 في حسابات مستفيديه يوم غدٍ الخميس الموافق العاشر من شهر يونيو.

وينتظر أن يفتح البرنامج، في وقتٍ لاحق، استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم، وذلك من خلال بوابته الإلكترونية.

يُذكر أنه في 30 مايو الماضي صدرت نتائج الأهلية للدورة الـ 43 (شهر يونيو 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://ca.gov.sa

وسبق ذلك، وتحديداً في 17 مايو، أن بدأ البرنامج باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 42، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.

ويوم الإثنين الموافق 10 مايو الماضي، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والأربعين 10.4 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 30 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال، منها 734 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ حينها أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1053 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة مشكّلين ما نسبته 93%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكّلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني؛ إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43%، وشكّل الذكور المستقلون 57%؛ موضحاً أن 85% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 15% على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد منتصف الليل.. "حساب المواطن" يبدأ إيداع مستحقات الدفعة 43
سبق

يبدأ برنامج حساب المواطن، بعد منتصف الليل، إيداع الدعم الخاص بالدفعة الـ 43 في حسابات مستفيديه يوم غدٍ الخميس الموافق العاشر من شهر يونيو.

وينتظر أن يفتح البرنامج، في وقتٍ لاحق، استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم، وذلك من خلال بوابته الإلكترونية.

يُذكر أنه في 30 مايو الماضي صدرت نتائج الأهلية للدورة الـ 43 (شهر يونيو 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://ca.gov.sa

وسبق ذلك، وتحديداً في 17 مايو، أن بدأ البرنامج باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 42، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.

ويوم الإثنين الموافق 10 مايو الماضي، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والأربعين 10.4 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 30 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال، منها 734 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ حينها أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1053 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة مشكّلين ما نسبته 93%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكّلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني؛ إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43%، وشكّل الذكور المستقلون 57%؛ موضحاً أن 85% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 15% على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
09:18 AM

بعد منتصف الليل.. "حساب المواطن" يبدأ إيداع مستحقات الدفعة 43

البرنامج كان قد أصدر نتائج الأهلية لهذه الدورة في 30 مايو الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يبدأ برنامج حساب المواطن، بعد منتصف الليل، إيداع الدعم الخاص بالدفعة الـ 43 في حسابات مستفيديه يوم غدٍ الخميس الموافق العاشر من شهر يونيو.

وينتظر أن يفتح البرنامج، في وقتٍ لاحق، استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم، وذلك من خلال بوابته الإلكترونية.

يُذكر أنه في 30 مايو الماضي صدرت نتائج الأهلية للدورة الـ 43 (شهر يونيو 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://ca.gov.sa

وسبق ذلك، وتحديداً في 17 مايو، أن بدأ البرنامج باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 42، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.

ويوم الإثنين الموافق 10 مايو الماضي، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والأربعين 10.4 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 30 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال، منها 734 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ حينها أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1053 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة مشكّلين ما نسبته 93%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكّلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني؛ إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43%، وشكّل الذكور المستقلون 57%؛ موضحاً أن 85% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 15% على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.

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