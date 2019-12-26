محافظ عنيزة يرأس اجتماع التعريف ببرامج مهرجان الغضا للثقافة والفنون

ينطلق الخميس القادم.. ويشهد فعاليات متنوعة تستمر لمدة 17 يوماً

ترأس محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، صباح اليوم الخميس، اللقاء الإعلامي الذي عقدته لجنة التنمية السياحية بعنيزة للتعريف ببرامج وفعاليات مهرجان الغضا للثقافة والفنون الذي ينطلق يوم الخميس القادم 7 من جمادى الأولى 1441هـ الموافق 2 يناير2020 م ويستمر لمدة 17 يوماً.

وفي التفاصيل، عقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات بمبنى المحافظة، بحضور وكيل المحافظة سعد بن عبدالله السليم ومدير التعليم خالد الحربي ومدير فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه في عنيزة الدكتور مشحن المشحن وأمين لجنة التنمية السياحية المشرف العام على المهرجان يوسف الوهيب وعدد من مديري الدوائر الحكومية والقطاعات الأمنية وعدد كبير من الإعلاميين.

وبدأ الاجتماع بكلمة للمحافظ قال فيها: "نسعى لأن يكون مهرجان هذا العام متميزاً وبهوية جديدة تمشياً مع توجيهات الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم الرامية إلى ظهور مهرجان المنطقة بقوة واحترافية"، مشيراً إلى أن المهرجان اختار فريق عمل مميزاً في كل لجانه لضمان أقصى درجات النجاح.

ومن جانبه، أوضح المشرف العام على المهرجان، يوسف الوهيب، أن المهرجان حمل اسماً جديداً ليضم برامج الثقافة والفنون إلى فعالياته ليكون شاملاً بحيث يكون عدة مهرجانات في مهرجان واحد، مؤكداً أن فترة المهرجان التي تمتد على مدى 17 يوماً ستشهد فعاليات مميزة بعضها سيتم عرضها هنا والبعض الآخر سيكون مفاجأة للزوار.

وبدوره، استعرض هزاع الثبيتي المدير التنفيذي للمهرجان التجهيزات التي تمت في قرية الغضا – مقر الفعاليات – إلي جانب الخدمات التي ستقدم للزوار إلى جانب الخدمات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

واستعرض علي العيد نائب المدير التنفيذي المشرف على الفعاليات أبرز البرامج التي ستقدم ومنها مرباع الغضا والجناح المصري وجناح كسوة الكعبة وجناح البحارة وجناح الريف المصري ومقهى الغضا وجناح شهداء الواجب وجناح الأديب عبدالرحمن البطحي – رحمه الله – وساحة العروض المفتوحة وجناح تراث حائل وفعاليات الجادة القديمة والصالون النسائي وملتقى وانيتات الخليج وسوق السدرة النسائي وجناح أعلام من عنيزة ومتحف المسوكف ومسرح الطفل وجناح الفن التشكيلي وجناح الجهات الحكومية وجناح المنطقة الشرقية.

وأبان عبدالعزيز الخشيبان رئيس اللجنة الإعلامية، أن هناك مركزاً إعلامياً متكاملاً يضم نخبة من الإعلاميين والإعلاميات لتقديم كافة التسهيلات للإعلاميين.