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الجيش اليمني يفشل تسللات حوثية إلى مواقع محررة في الجوف

كبد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين) عدة محاولات تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة، في اتجاه مواقع محررة في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي، أن مجاميع من الميليشيا المتمردة حاولت التسلل في اتجاه مواقع في منطقتي الوجف، وقشعان، بمديرية خب الشعف.

وبين "العكيمي" أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولات الميليشيا، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

اليمن الجيش اليمني مليشيا الحوثي

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الجيش اليمني يفشل تسللات حوثية إلى مواقع محررة في الجوف
سبق

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين) عدة محاولات تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة، في اتجاه مواقع محررة في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي، أن مجاميع من الميليشيا المتمردة حاولت التسلل في اتجاه مواقع في منطقتي الوجف، وقشعان، بمديرية خب الشعف.

وبين "العكيمي" أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولات الميليشيا، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
10:11 PM

الجيش اليمني يفشل تسللات حوثية إلى مواقع محررة في الجوف

كبد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين) عدة محاولات تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة، في اتجاه مواقع محررة في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي، أن مجاميع من الميليشيا المتمردة حاولت التسلل في اتجاه مواقع في منطقتي الوجف، وقشعان، بمديرية خب الشعف.

وبين "العكيمي" أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولات الميليشيا، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

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