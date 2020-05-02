عكس عقارب الساعة.. حكومة "أردوغان" ترفع سعر البنزين رغم انخفاضه عالميًّا!

"كورونا" تلقي بظلالها على معركة التسعير وأنقرة تواصل الضغط على المواطن

في تصرف يبدو عكس عقارب الساعة، رفعت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسعار وقود البنزين، اليوم السبت، رغم انخفاض أسعار البترول عالميًّا.

وبحسب "زمان التركية" قالت نقابة ملّاك محطات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي: إن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين تبلغ 29 قرشًا للّتر الواحد.

ووفق النقابة: سيرتفع سعر اللتر الواحد من البنزين في أنقرة إلى 5.27 ليرة، وفي إزمير إلى 5.28 ليرة، وفي إسطنبول إلى 5.17 ليرة.

وكانت أسعار النفط قد شهدت تراجعًا حادًّا نتيجة لتراجع الطلب الدولي بسبب فيروس كورونا المستجدّ ومعركة التسعير القائمة.

ويرتبط سعر المحروقات في تركيا بالسعر العالمي؛ لذلك تعتبر بين الدول الأعلى من حيث أسعار المحروقات مقارنة بمستوى دخل المواطنين.