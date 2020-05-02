النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

عكس عقارب الساعة.. حكومة "أردوغان" ترفع سعر البنزين رغم انخفاضه عالميًّا!

"كورونا" تلقي بظلالها على معركة التسعير وأنقرة تواصل الضغط على المواطن

في تصرف يبدو عكس عقارب الساعة، رفعت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسعار وقود البنزين، اليوم السبت، رغم انخفاض أسعار البترول عالميًّا.

وبحسب "زمان التركية" قالت نقابة ملّاك محطات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي: إن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين تبلغ 29 قرشًا للّتر الواحد.

ووفق النقابة: سيرتفع سعر اللتر الواحد من البنزين في أنقرة إلى 5.27 ليرة، وفي إزمير إلى 5.28 ليرة، وفي إسطنبول إلى 5.17 ليرة.

وكانت أسعار النفط قد شهدت تراجعًا حادًّا نتيجة لتراجع الطلب الدولي بسبب فيروس كورونا المستجدّ ومعركة التسعير القائمة.

ويرتبط سعر المحروقات في تركيا بالسعر العالمي؛ لذلك تعتبر بين الدول الأعلى من حيث أسعار المحروقات مقارنة بمستوى دخل المواطنين.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسعار وقود البنزين

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
عكس عقارب الساعة.. حكومة "أردوغان" ترفع سعر البنزين رغم انخفاضه عالميًّا!
سبق

في تصرف يبدو عكس عقارب الساعة، رفعت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسعار وقود البنزين، اليوم السبت، رغم انخفاض أسعار البترول عالميًّا.

وبحسب "زمان التركية" قالت نقابة ملّاك محطات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي: إن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين تبلغ 29 قرشًا للّتر الواحد.

ووفق النقابة: سيرتفع سعر اللتر الواحد من البنزين في أنقرة إلى 5.27 ليرة، وفي إزمير إلى 5.28 ليرة، وفي إسطنبول إلى 5.17 ليرة.

وكانت أسعار النفط قد شهدت تراجعًا حادًّا نتيجة لتراجع الطلب الدولي بسبب فيروس كورونا المستجدّ ومعركة التسعير القائمة.

ويرتبط سعر المحروقات في تركيا بالسعر العالمي؛ لذلك تعتبر بين الدول الأعلى من حيث أسعار المحروقات مقارنة بمستوى دخل المواطنين.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
11:53 AM

عكس عقارب الساعة.. حكومة "أردوغان" ترفع سعر البنزين رغم انخفاضه عالميًّا!

"كورونا" تلقي بظلالها على معركة التسعير وأنقرة تواصل الضغط على المواطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
4,715

في تصرف يبدو عكس عقارب الساعة، رفعت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسعار وقود البنزين، اليوم السبت، رغم انخفاض أسعار البترول عالميًّا.

وبحسب "زمان التركية" قالت نقابة ملّاك محطات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي: إن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين تبلغ 29 قرشًا للّتر الواحد.

ووفق النقابة: سيرتفع سعر اللتر الواحد من البنزين في أنقرة إلى 5.27 ليرة، وفي إزمير إلى 5.28 ليرة، وفي إسطنبول إلى 5.17 ليرة.

وكانت أسعار النفط قد شهدت تراجعًا حادًّا نتيجة لتراجع الطلب الدولي بسبب فيروس كورونا المستجدّ ومعركة التسعير القائمة.

ويرتبط سعر المحروقات في تركيا بالسعر العالمي؛ لذلك تعتبر بين الدول الأعلى من حيث أسعار المحروقات مقارنة بمستوى دخل المواطنين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,779
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,519
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,885
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,864

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة