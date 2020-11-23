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رصد هزة أرضية بجازان بقوة 3.19 على مقياس ريختر

أبا الخيل: سببها يعود لاتساع قاع "الأحمر" من الاتجاه الغربي

أكدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أنها رصدت الساعة الـ٥٣: ١١ هزة أرضية بقوة 3.19 على مقياس ريختر، وعمق 2.45 كم، وتبعد ٧ كم جنوب محافظة الشقيق بمنطقة جازان.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل لـ"سبق" أن سبب هذه الهزة الأرضية يعود إلى اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي؛ الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة، سواء الفوالق الموازية للبحر الأحمر، أو العمودية عليه.

وطمأن "أبا الخيل" بأن هذه الهزة الأرضية تعد ضعيفة على مقياس ريختر، ولم تُسجَّل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن -ولله الحمد-.

قاسم الخبراني الرياض محمد المواسي جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رصد هزة أرضية بجازان بقوة 3.19 على مقياس ريختر
سبق

أكدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أنها رصدت الساعة الـ٥٣: ١١ هزة أرضية بقوة 3.19 على مقياس ريختر، وعمق 2.45 كم، وتبعد ٧ كم جنوب محافظة الشقيق بمنطقة جازان.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل لـ"سبق" أن سبب هذه الهزة الأرضية يعود إلى اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي؛ الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة، سواء الفوالق الموازية للبحر الأحمر، أو العمودية عليه.

وطمأن "أبا الخيل" بأن هذه الهزة الأرضية تعد ضعيفة على مقياس ريختر، ولم تُسجَّل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن -ولله الحمد-.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
01:30 AM
اخر تعديل
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
03:54 AM

رصد هزة أرضية بجازان بقوة 3.19 على مقياس ريختر

أبا الخيل: سببها يعود لاتساع قاع "الأحمر" من الاتجاه الغربي

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مجموعة من المحررين - جازان
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3,813

أكدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أنها رصدت الساعة الـ٥٣: ١١ هزة أرضية بقوة 3.19 على مقياس ريختر، وعمق 2.45 كم، وتبعد ٧ كم جنوب محافظة الشقيق بمنطقة جازان.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل لـ"سبق" أن سبب هذه الهزة الأرضية يعود إلى اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي؛ الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة، سواء الفوالق الموازية للبحر الأحمر، أو العمودية عليه.

وطمأن "أبا الخيل" بأن هذه الهزة الأرضية تعد ضعيفة على مقياس ريختر، ولم تُسجَّل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن -ولله الحمد-.

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