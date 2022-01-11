"الخريجي" في ذمة الله
تُوفي إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عبدالله الخريجي، وستقام الصلاة عليه بإذن الله تعالى اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد الجوهرة البابطين والدفن في مقبرة الشمال بمدينة الرياض.
ونظرًا للظروف الراهنة للجائحة؛ سيكون استقبال واجب العزاء في المقبرة أو عن طريق الاتصال:
عبدالله الخريجي/ 0533338778
سلطان الخريجي/ 0533337887
فهد الخريجي/ 0544940699
إنا لله وإنا إليه راجعون.
جامع الجوهرة البابطين:
https://maps.app.goo.gl/BHhjh9VZXpJddiEB6
"الخريجي" في ذمة الله
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-11
تُوفي إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عبدالله الخريجي، وستقام الصلاة عليه بإذن الله تعالى اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد الجوهرة البابطين والدفن في مقبرة الشمال بمدينة الرياض.
ونظرًا للظروف الراهنة للجائحة؛ سيكون استقبال واجب العزاء في المقبرة أو عن طريق الاتصال:
عبدالله الخريجي/ 0533338778
سلطان الخريجي/ 0533337887
فهد الخريجي/ 0544940699
إنا لله وإنا إليه راجعون.
جامع الجوهرة البابطين:
https://maps.app.goo.gl/BHhjh9VZXpJddiEB6
11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
11:06 AM
"الخريجي" في ذمة الله
تُوفي إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عبدالله الخريجي، وستقام الصلاة عليه بإذن الله تعالى اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد الجوهرة البابطين والدفن في مقبرة الشمال بمدينة الرياض.
ونظرًا للظروف الراهنة للجائحة؛ سيكون استقبال واجب العزاء في المقبرة أو عن طريق الاتصال:
عبدالله الخريجي/ 0533338778
سلطان الخريجي/ 0533337887
فهد الخريجي/ 0544940699
إنا لله وإنا إليه راجعون.
جامع الجوهرة البابطين:
https://maps.app.goo.gl/BHhjh9VZXpJddiEB6