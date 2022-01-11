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"الخريجي" في ذمة الله

تُوفي إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عبدالله الخريجي، و‎ستقام الصلاة عليه بإذن الله تعالى اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد الجوهرة البابطين والدفن في مقبرة الشمال بمدينة الرياض.

‏‎ونظرًا للظروف الراهنة للجائحة؛ سيكون استقبال واجب العزاء في المقبرة أو عن طريق الاتصال:

عبدالله الخريجي/ 0533338778

سلطان الخريجي/ 0533337887

فهد الخريجي/ 0544940699

إنا لله وإنا إليه راجعون.

جامع الجوهرة البابطين:

‏https://maps.app.goo.gl/BHhjh9VZXpJddiEB6

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الخريجي" في ذمة الله
سبق

تُوفي إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عبدالله الخريجي، و‎ستقام الصلاة عليه بإذن الله تعالى اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد الجوهرة البابطين والدفن في مقبرة الشمال بمدينة الرياض.

‏‎ونظرًا للظروف الراهنة للجائحة؛ سيكون استقبال واجب العزاء في المقبرة أو عن طريق الاتصال:

عبدالله الخريجي/ 0533338778

سلطان الخريجي/ 0533337887

فهد الخريجي/ 0544940699

إنا لله وإنا إليه راجعون.

جامع الجوهرة البابطين:

‏https://maps.app.goo.gl/BHhjh9VZXpJddiEB6

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
11:06 AM

"الخريجي" في ذمة الله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,010

تُوفي إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عبدالله الخريجي، و‎ستقام الصلاة عليه بإذن الله تعالى اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد الجوهرة البابطين والدفن في مقبرة الشمال بمدينة الرياض.

‏‎ونظرًا للظروف الراهنة للجائحة؛ سيكون استقبال واجب العزاء في المقبرة أو عن طريق الاتصال:

عبدالله الخريجي/ 0533338778

سلطان الخريجي/ 0533337887

فهد الخريجي/ 0544940699

إنا لله وإنا إليه راجعون.

جامع الجوهرة البابطين:

‏https://maps.app.goo.gl/BHhjh9VZXpJddiEB6

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,451
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,407
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,756
2.5 مليار ..

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