النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزهراني" يحصد ذهبية كمال الأجسام في إيطاليا

أهدى الفوز لوالدته والداعمين له في التجهيز للبطولة

حقّق البطل السعودي عبدالله سعيد الزهراني، الميدالية الذهبية في بطولة كمال الأجسام، التي أقيمت في مدينة كالياري بإيطاليا.

وأهدى الزهراني الفوزَ لوالدته ولكل الأشخاص الذين كانوا عونًا له وداعمين له في التجهيز لهذه البطولة.

وقال: أُهدي كل ما حصلت عليه لأمي؛ لأنها هي التي تستحق الفرحة، والقيادة وشعب المملكة، ولكل الأشخاص الذين دعموني وشجعوني في هذه اللعبة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"الزهراني" يحصد ذهبية كمال الأجسام في إيطاليا
سبق

حقّق البطل السعودي عبدالله سعيد الزهراني، الميدالية الذهبية في بطولة كمال الأجسام، التي أقيمت في مدينة كالياري بإيطاليا.

وأهدى الزهراني الفوزَ لوالدته ولكل الأشخاص الذين كانوا عونًا له وداعمين له في التجهيز لهذه البطولة.

وقال: أُهدي كل ما حصلت عليه لأمي؛ لأنها هي التي تستحق الفرحة، والقيادة وشعب المملكة، ولكل الأشخاص الذين دعموني وشجعوني في هذه اللعبة.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
10:49 AM

"الزهراني" يحصد ذهبية كمال الأجسام في إيطاليا

أهدى الفوز لوالدته والداعمين له في التجهيز للبطولة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
6,154

حقّق البطل السعودي عبدالله سعيد الزهراني، الميدالية الذهبية في بطولة كمال الأجسام، التي أقيمت في مدينة كالياري بإيطاليا.

وأهدى الزهراني الفوزَ لوالدته ولكل الأشخاص الذين كانوا عونًا له وداعمين له في التجهيز لهذه البطولة.

وقال: أُهدي كل ما حصلت عليه لأمي؛ لأنها هي التي تستحق الفرحة، والقيادة وشعب المملكة، ولكل الأشخاص الذين دعموني وشجعوني في هذه اللعبة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,010
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,917
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,177
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,539

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة