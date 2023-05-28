"الزهراني" يحصد ذهبية كمال الأجسام في إيطاليا

أهدى الفوز لوالدته والداعمين له في التجهيز للبطولة

حقّق البطل السعودي عبدالله سعيد الزهراني، الميدالية الذهبية في بطولة كمال الأجسام، التي أقيمت في مدينة كالياري بإيطاليا.

وأهدى الزهراني الفوزَ لوالدته ولكل الأشخاص الذين كانوا عونًا له وداعمين له في التجهيز لهذه البطولة.

وقال: أُهدي كل ما حصلت عليه لأمي؛ لأنها هي التي تستحق الفرحة، والقيادة وشعب المملكة، ولكل الأشخاص الذين دعموني وشجعوني في هذه اللعبة.