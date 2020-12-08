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"موارد الرياض": إنذار 8 معارض سيارات مخالفة للأنظمة

ضمن 20 جولة نفذها المفتشون بالعاصمة

أنذرت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ثمان منشآت رصدت فيها مخالفات مختلفة، خلال أكثر من 20 جولة تفتيشية على قطاع وكالات السيارات بالعاصمة.

وتمثلت المخالفات المرصودة في: عدم توفير التأمين الطبي لعدد من موظفينها السعوديين أو عدم وجود عقود عمل للموظفين السعوديين، بالإضافة إلى مخالفة وجود عامل يعمل بمهنة غير المدونة برخصة العمل وعامل آخر يعمل على غير صاحب العمل، وضُبط اثنان من أمناء الصناديق غير سعوديين.

وأوضح فرع "الوزارة" أن فرق التفتيش ماضية في متابعة تطبيق قرارات التوطين من خلال الجولات المفاجئة على المنشآت، مشددًا على ضرورة توطين المهن المتعلقة بوكالات ومعارض السيارات والتأجير مع تطبيق الغرامات بحق المخالفين.

ودعا الفرع، أصحاب الأعمال إلى توظيف السعوديين تفاديًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موارد الرياض": إنذار 8 معارض سيارات مخالفة للأنظمة
سبق

أنذرت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ثمان منشآت رصدت فيها مخالفات مختلفة، خلال أكثر من 20 جولة تفتيشية على قطاع وكالات السيارات بالعاصمة.

وتمثلت المخالفات المرصودة في: عدم توفير التأمين الطبي لعدد من موظفينها السعوديين أو عدم وجود عقود عمل للموظفين السعوديين، بالإضافة إلى مخالفة وجود عامل يعمل بمهنة غير المدونة برخصة العمل وعامل آخر يعمل على غير صاحب العمل، وضُبط اثنان من أمناء الصناديق غير سعوديين.

وأوضح فرع "الوزارة" أن فرق التفتيش ماضية في متابعة تطبيق قرارات التوطين من خلال الجولات المفاجئة على المنشآت، مشددًا على ضرورة توطين المهن المتعلقة بوكالات ومعارض السيارات والتأجير مع تطبيق الغرامات بحق المخالفين.

ودعا الفرع، أصحاب الأعمال إلى توظيف السعوديين تفاديًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
07:30 PM

"موارد الرياض": إنذار 8 معارض سيارات مخالفة للأنظمة

ضمن 20 جولة نفذها المفتشون بالعاصمة

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فهد الغبيوي - الرياض
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1,256

أنذرت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ثمان منشآت رصدت فيها مخالفات مختلفة، خلال أكثر من 20 جولة تفتيشية على قطاع وكالات السيارات بالعاصمة.

وتمثلت المخالفات المرصودة في: عدم توفير التأمين الطبي لعدد من موظفينها السعوديين أو عدم وجود عقود عمل للموظفين السعوديين، بالإضافة إلى مخالفة وجود عامل يعمل بمهنة غير المدونة برخصة العمل وعامل آخر يعمل على غير صاحب العمل، وضُبط اثنان من أمناء الصناديق غير سعوديين.

وأوضح فرع "الوزارة" أن فرق التفتيش ماضية في متابعة تطبيق قرارات التوطين من خلال الجولات المفاجئة على المنشآت، مشددًا على ضرورة توطين المهن المتعلقة بوكالات ومعارض السيارات والتأجير مع تطبيق الغرامات بحق المخالفين.

ودعا الفرع، أصحاب الأعمال إلى توظيف السعوديين تفاديًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

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