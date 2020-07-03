النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4193 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 201801

موافقة سامية على تعيين "ممدوح بن سعود" رئيساً للجامعة الإسلامية

23 عاماً عطاءً في جامعة الملك سعود و3 سنوات وكيلاً لجامعة شقراء

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ موافقة المقام السامي على تعيين الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية رئيساً للجامعة الإسلامية.

ويُعد الأمير الدكتور ممدوح بن سعود، من القيادات البارزة؛ حيث بدأ عمله منذ عام 1997 في جامعة الملك سعود، وعمل أستاذًا مشاركًا في قسم الهندسة الكهربائية لجامعة الملك سعود، إضافة إلى منصب نائب مدير مركز التميز للبحوث في المواد الهندسية ونائب العمادة للشؤون الإدارية والمالية لمعهد التصنيع المتقدم، ثم عُين وكيلاً لجامعة شقراء منذ ٣ سنوات، قبل أن تصدر موافقة المقام السامي بتعيينه رئيساً للجامعة الإسلامية.

وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
موافقة سامية على تعيين "ممدوح بن سعود" رئيساً للجامعة الإسلامية
سبق

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ موافقة المقام السامي على تعيين الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية رئيساً للجامعة الإسلامية.

ويُعد الأمير الدكتور ممدوح بن سعود، من القيادات البارزة؛ حيث بدأ عمله منذ عام 1997 في جامعة الملك سعود، وعمل أستاذًا مشاركًا في قسم الهندسة الكهربائية لجامعة الملك سعود، إضافة إلى منصب نائب مدير مركز التميز للبحوث في المواد الهندسية ونائب العمادة للشؤون الإدارية والمالية لمعهد التصنيع المتقدم، ثم عُين وكيلاً لجامعة شقراء منذ ٣ سنوات، قبل أن تصدر موافقة المقام السامي بتعيينه رئيساً للجامعة الإسلامية.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
04:14 PM

موافقة سامية على تعيين "ممدوح بن سعود" رئيساً للجامعة الإسلامية

23 عاماً عطاءً في جامعة الملك سعود و3 سنوات وكيلاً لجامعة شقراء

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
0
4,173

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ موافقة المقام السامي على تعيين الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية رئيساً للجامعة الإسلامية.

ويُعد الأمير الدكتور ممدوح بن سعود، من القيادات البارزة؛ حيث بدأ عمله منذ عام 1997 في جامعة الملك سعود، وعمل أستاذًا مشاركًا في قسم الهندسة الكهربائية لجامعة الملك سعود، إضافة إلى منصب نائب مدير مركز التميز للبحوث في المواد الهندسية ونائب العمادة للشؤون الإدارية والمالية لمعهد التصنيع المتقدم، ثم عُين وكيلاً لجامعة شقراء منذ ٣ سنوات، قبل أن تصدر موافقة المقام السامي بتعيينه رئيساً للجامعة الإسلامية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,549
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,691
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,487
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,764

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة