عضو شورى يطالب بمراجعة لائحة مستويات المعلمين والرواتب

شدد على ضرورة العمل لإصدار نظام الخدمة المدنية المعدل

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور مساعد الفريان بمراجعة لائحة المستويات التعليمية والترقيات للوصول بالقيادات الشابة لمناصب عليا، ومراجعة السلالم الوظيفية والرواتب وإصدار نظام الخدمة المدنية المعدل.

وتفصيلاً أكد "الفريان" ضرورة مراجعة لوائح الترقيات بحيث تمكن الأجهزة الحكومية من تعيين القيادات الشابة دون اشتراط سنوات طويلة للوصول للمراتب العليا، داعيًا إلى مراجعة لائحة المستويات التعليمية بحيث تفرق بين المعلم المُجد والمهمل.

‏وشدد على ضرورة العمل لإصدار نظام الخدمة المدنية المعدل بدلاً من النظام الحالي الصادر في 1397 وأن تراجع السلالم الوظيفية والرواتب لإيجاد التوازن بين رواتب موظفي الخدمة المدنية والرواتب الممنوحة للمستشارين المتعاقدين مع الأجهزة الحكومية.

وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى درست قبل أربعة أعوام مقترحًا تقدم به أحد الأعضاء لتعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 1401/11/10هـ والمعدل بالقرار رقم 687 وتاريخ 1402/5/7.

وكان مجلس الوزراء أقر العام الماضي تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارات (الخدمة المدنية، والتعليم، والمالية)، ومن ترى اللجنة مشاركته؛ لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل، وبما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع خلال 90 يومًا ما توصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.