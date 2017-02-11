هبوط اضطراري لطائرة قادمة من الكويت بمطار تبوك وعلى متنها 156 راكبًا

وسط استعدادات مكثفة بعد تلقي بلاغ عن وجود حريق بمقصورة الطيار

تلقت الجهات المعنية بمنطقة تبوك مساء اليوم الاثنين بلاغًا عن وجود حريق داخل مقصورة الطيار بطائرة قادمة من الكويت، وتستعد لهبوط اضطراري في مطار الأمير سلطان بتبوك، وعلى متنها 156 راكبًا.

وقال مصدر لـ"سبق" إنه خرج إثر ذلك "13 فرقة إسعافية من الهلال الأحمر، و7 فرق من المستشفى العسكري، و6 فرق من الصحة، وفرق مساندة من الدفاع المدني". مبينًا أن الطائرة هبطت بسلام على المدرج وسط استعداد كامل من الجهات المعنية في المطار، فيما تم التعامل مع حالة واحدة من قِبل الهلال الأحمر، وتم علاجها بالموقع، ولم يتم نقلها إلى المستشفى.