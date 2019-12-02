"الأرصاد" تنبِّه مكة وحائل: أمطار غزيرة وسيول وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل محافظات عدة بالمنطقتَيْن.. وتستمر الحالة حتى صباح الاثنين

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهَيْن متقدمَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقتَيْ مكة المكرمة وحائل.

وفي التفاصيل، ذكرت الهيئة في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بحرة وجدة وخليص، وتبدأ الساعة الـ 22.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من صباح الاثنين.

وفي تنبيه سابق لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أن المنطقة تشهد ضبابًا وتدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم وميسان والطائف، وبدأت الساعة الـ12.00 من ظهر الأحد، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الاثنين.

وخصت الهيئة منطقة حائل بتنبه متقدم، قالت فيه إن المنطقة تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البَرَد، وسيول، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان وغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وبدأت الساعة الـ11.00 من صباح الأحد، وتستمر حتى الثانية من صباح الاثنين.