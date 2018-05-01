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رسائل "المقيرن" تطمئن الاتحاديين.. والفريق يواصل استعداده لكأس الملك

أكد حرصه على البطولة وطالبهم بالصبر حتى النهائي واعداً بأخبار تسرهم

أبدت جماهير نادي الاتحاد ارتياحها وزاد تفاؤلها بمستقبل الفريق بعد رسائل الاطمئنان التي بثها رئيس النادي القادم نواف المقيرن.

وأعربت الجماهير عن ثقتها في رئيس النادي القادم نواف المقيرن الذي أكد حرصه وتركيزه على حصول الفريق على كأس خادم الحرمين الشريفين, مطالباً الجماهير بالصبر حتى نهائي كأس الملك، واعداً بسماع أخبار تسرهم.

ومن جانب آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم تنفيذ البرنامج التحضيري المعد من جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب التشيلي لويس سييرا ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في إمارة دبي استعداداً لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

واشتمل البرنامج التحضيري صباح أمس الاثنين، على تدريبات لياقية في الصالة الخاصة بذلك في مقر سكن الفريق بدبي, حيث قام الجهاز الفني بتوجيه كل لاعب لتأدية تدريبات محددة وفقاً للاختبارات اللياقية التي يتم إجراؤها بانتظام على اللاعبين.

ويختتم الفريق معسكره التحضيري بمواجهة فريق الحمرية الإماراتي غداً الأربعاء, وتم الاتفاق مع إدارة نادي الحمرية بأن تلعب المباراة دون حضور وسائل الإعلام والجماهير.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسائل "المقيرن" تطمئن الاتحاديين.. والفريق يواصل استعداده لكأس الملك
سبق

أبدت جماهير نادي الاتحاد ارتياحها وزاد تفاؤلها بمستقبل الفريق بعد رسائل الاطمئنان التي بثها رئيس النادي القادم نواف المقيرن.

وأعربت الجماهير عن ثقتها في رئيس النادي القادم نواف المقيرن الذي أكد حرصه وتركيزه على حصول الفريق على كأس خادم الحرمين الشريفين, مطالباً الجماهير بالصبر حتى نهائي كأس الملك، واعداً بسماع أخبار تسرهم.

ومن جانب آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم تنفيذ البرنامج التحضيري المعد من جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب التشيلي لويس سييرا ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في إمارة دبي استعداداً لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

واشتمل البرنامج التحضيري صباح أمس الاثنين، على تدريبات لياقية في الصالة الخاصة بذلك في مقر سكن الفريق بدبي, حيث قام الجهاز الفني بتوجيه كل لاعب لتأدية تدريبات محددة وفقاً للاختبارات اللياقية التي يتم إجراؤها بانتظام على اللاعبين.

ويختتم الفريق معسكره التحضيري بمواجهة فريق الحمرية الإماراتي غداً الأربعاء, وتم الاتفاق مع إدارة نادي الحمرية بأن تلعب المباراة دون حضور وسائل الإعلام والجماهير.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
12:42 AM

رسائل "المقيرن" تطمئن الاتحاديين.. والفريق يواصل استعداده لكأس الملك

أكد حرصه على البطولة وطالبهم بالصبر حتى النهائي واعداً بأخبار تسرهم

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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أبدت جماهير نادي الاتحاد ارتياحها وزاد تفاؤلها بمستقبل الفريق بعد رسائل الاطمئنان التي بثها رئيس النادي القادم نواف المقيرن.

وأعربت الجماهير عن ثقتها في رئيس النادي القادم نواف المقيرن الذي أكد حرصه وتركيزه على حصول الفريق على كأس خادم الحرمين الشريفين, مطالباً الجماهير بالصبر حتى نهائي كأس الملك، واعداً بسماع أخبار تسرهم.

ومن جانب آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم تنفيذ البرنامج التحضيري المعد من جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب التشيلي لويس سييرا ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في إمارة دبي استعداداً لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

واشتمل البرنامج التحضيري صباح أمس الاثنين، على تدريبات لياقية في الصالة الخاصة بذلك في مقر سكن الفريق بدبي, حيث قام الجهاز الفني بتوجيه كل لاعب لتأدية تدريبات محددة وفقاً للاختبارات اللياقية التي يتم إجراؤها بانتظام على اللاعبين.

ويختتم الفريق معسكره التحضيري بمواجهة فريق الحمرية الإماراتي غداً الأربعاء, وتم الاتفاق مع إدارة نادي الحمرية بأن تلعب المباراة دون حضور وسائل الإعلام والجماهير.

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