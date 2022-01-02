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باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي بكورونا

الفريق الفرنسي كشف عن تسجيل 4 إصابات

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأحد، عن إصابه نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بفيروس كورونا المستجد.
كما كشف العملاق الباريسي عن إصابة ثلاثة لاعبين آخرين بالفيروس التاجي.
وأوضح النادي في بيان أن كلاً من ميسي وخوان بيرنات وسيرجيو ريكو وناثان تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.
وأشار إلى أن النجوم الأربعة موجودون حاليًا في العزل المنزلي، ويخضعون للبروتوكول الصحي المناسب، لحين التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي بكورونا
سبق

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأحد، عن إصابه نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بفيروس كورونا المستجد.
كما كشف العملاق الباريسي عن إصابة ثلاثة لاعبين آخرين بالفيروس التاجي.
وأوضح النادي في بيان أن كلاً من ميسي وخوان بيرنات وسيرجيو ريكو وناثان تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.
وأشار إلى أن النجوم الأربعة موجودون حاليًا في العزل المنزلي، ويخضعون للبروتوكول الصحي المناسب، لحين التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
02:57 PM
اخر تعديل
02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
06:10 PM

باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي بكورونا

الفريق الفرنسي كشف عن تسجيل 4 إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,437

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأحد، عن إصابه نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بفيروس كورونا المستجد.
كما كشف العملاق الباريسي عن إصابة ثلاثة لاعبين آخرين بالفيروس التاجي.
وأوضح النادي في بيان أن كلاً من ميسي وخوان بيرنات وسيرجيو ريكو وناثان تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.
وأشار إلى أن النجوم الأربعة موجودون حاليًا في العزل المنزلي، ويخضعون للبروتوكول الصحي المناسب، لحين التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

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