جامعة الإمام عبدالرحمن تحقق بطولة التايكوندو للجامعات السعودية

اختتمت مساء الجمعة، بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في التايكوندو، في جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب.



جاء ذلك برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وبمشاركة 14 جامعة سعودية.



وحققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، المركز الأول، وحصلت على المركز الثاني جامعة جدة. كما حلّت جامعة الملك عبدالعزيز في الترتيب الثالث، وكرم 32 طالبًا من مختلف الجامعات المشاركة حققوا بطولات فردية بمختلف الأوزان.



وخلال حفل التتويج الذي شهده وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم، ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور خالد المزيني؛ كرم 20 حكمًا أداروا البطولة.



وأعرب "المزيني" عن شكره لجامعة الملك خالد، على ما لمسه الاتحاد من تميز في التنظيم وخروج البطولة بصورة مشرفة، مؤكدًا ما ستشهده الرياضة الجامعية من تطور ودعم خلال الفترة المقبلة.



وأكد "ابن دعجم" أن جامعة الملك خالد، شرفت باستضافة البطولة، مشيدًا بهذه التظاهرة الرياضية الشبابية التي تجسد اهتمام الوزارة بتطوير وبناء مهارات شباب الجامعات.