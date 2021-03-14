السودان يقبض على قائد ميليشيا إثيوبية داخل أراضيه

أوقع به برفقة عدد من معاونيه

قبض الجيش السوداني على قائد ميليشيا إثيوبية داخل الأراضي السودانية؛ بحسب ما ذكرت مصادر عسكرية، اليوم (الأحد).

نقلت "الشرق" عن مصادر عسكرية سودانية أن قائد الميليشيا إثيوبية قبض عليه برفقة عدد من معاونيه، داخل الأراضي السودانية بمنطقة الفشقة الكبرى.

وأرسل الجيش السوداني بقوات عسكرية كبيرة إلى المنطقة الحدودية مع إثيوبيا خلال الفترة الماضية؛ لطرد الإثيوبيين الذين استولوا على جزء منها واستغلالها في الزراعة.