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مليونا مستفيد و4 ملايين رصيد وقفي .."سقيا مكة" تكشف عن جهودها الخيرية لعام 2021

تنوعت ما بين الأماكن العامة والعمالة والمساجد والأيتام وحفظة كتاب الله والأسر المستفيدة

أصدرت جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تقريرها السنوي لعام 2021 والذي كشف عن الجهود الخيرية المتنوعة والمتميزة بالاستدامة والتوازن في ظل التحديات التي شهدها المجتمع خلال الفترة الماضية، وكشف التقرير عن استفادة (2,233,750) أكثر من مليوني مستفيد ومستفيدة خلال العام الميلادي الماضي، فيما تنوعت مشروعات الجمعية ما بين سقيا الأماكن العامة، والجمعيات الخيرية، والأربطة، وسقيا العمالة، وسقيا المساجد، وسقيا زوار المغاسل ومقابر الموتى، والأيتام وحفظة كتاب الله، ومشروع سقيا الأسر المستفيدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عايض بن عبدالله بن درهم أن الجمعية تواصل جهودها المتخصصة في سقيا الماء الذي يعد من أعظم النعم التي يجب علينا المحافظة عليها، مشيرًا إلى أن الجمعية عززت من أدائها التنموي والخيري بدعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الرغم من حدة التأثيرات التي واجهتها الجمعية قياسًا بحداثة تأسيسها ومواجهتها تحديات أزمة كورونا والذي يضمن جودة أداء خدماتها الخيرية، والتطور في تنفيذ مشروعاتها ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالعمل الخيري على مستوى المملكة .

ونوه "ابن درهم" بتبرع أهل الخير والمحسنين لوقف السقيا، مشيرًا إلى أن إيرادات الوقف بلغت حتى يوم أمس (4,038,815) ريال في حين أن المبلغ المستهدف للوقف يصل إلى عشرة ملايين ريال، وأكد أن الوقف سيكون له دور بارز بإذن الله وسيصرف ريعه على سقيا الحجاج والمعتمرين، ورواد المسجد الحرام، ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة.

وأشاد "ابن درهم" بجهود الفرق التطوعية والتي أسهمت في تحقيق الجمعية جائزة تأسيس وحدة التطوع، وجائزة التميز في عدد الساعات التطوعية وعدد المتطوعين، حيث قدمت الجمعية عبر منصة العمل التطوعي خلال عام 2021 (337) فرصة تطوعية، وأسهم في تنفيذ مشروعاتها التطوعية (663) متطوعًا بما يعادل (3180) ساعة تطوعية، وأكد أن تركيز الجمعية على العمل التطوعي يعد إحدى استراتيجياتها لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي.

يُشار إلى أن جمعية سقيا الماء تعمل في نطاق محافظات منطقة مكة المكرمة، كما تستقبل المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ (15) ريالاً، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال، فيما تستقبل الجمعية التبرعات أو طلبات التوزيع الخيري من خلال المتجر الإلكتروني soqia.org.sa أو عبر حساباتها في التواصل الاجتماعي ومن خلال أرقام الجمعية (0506668129 ـ 0533317455)

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مليونا مستفيد و4 ملايين رصيد وقفي .."سقيا مكة" تكشف عن جهودها الخيرية لعام 2021
سبق

أصدرت جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تقريرها السنوي لعام 2021 والذي كشف عن الجهود الخيرية المتنوعة والمتميزة بالاستدامة والتوازن في ظل التحديات التي شهدها المجتمع خلال الفترة الماضية، وكشف التقرير عن استفادة (2,233,750) أكثر من مليوني مستفيد ومستفيدة خلال العام الميلادي الماضي، فيما تنوعت مشروعات الجمعية ما بين سقيا الأماكن العامة، والجمعيات الخيرية، والأربطة، وسقيا العمالة، وسقيا المساجد، وسقيا زوار المغاسل ومقابر الموتى، والأيتام وحفظة كتاب الله، ومشروع سقيا الأسر المستفيدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عايض بن عبدالله بن درهم أن الجمعية تواصل جهودها المتخصصة في سقيا الماء الذي يعد من أعظم النعم التي يجب علينا المحافظة عليها، مشيرًا إلى أن الجمعية عززت من أدائها التنموي والخيري بدعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الرغم من حدة التأثيرات التي واجهتها الجمعية قياسًا بحداثة تأسيسها ومواجهتها تحديات أزمة كورونا والذي يضمن جودة أداء خدماتها الخيرية، والتطور في تنفيذ مشروعاتها ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالعمل الخيري على مستوى المملكة .

ونوه "ابن درهم" بتبرع أهل الخير والمحسنين لوقف السقيا، مشيرًا إلى أن إيرادات الوقف بلغت حتى يوم أمس (4,038,815) ريال في حين أن المبلغ المستهدف للوقف يصل إلى عشرة ملايين ريال، وأكد أن الوقف سيكون له دور بارز بإذن الله وسيصرف ريعه على سقيا الحجاج والمعتمرين، ورواد المسجد الحرام، ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة.

وأشاد "ابن درهم" بجهود الفرق التطوعية والتي أسهمت في تحقيق الجمعية جائزة تأسيس وحدة التطوع، وجائزة التميز في عدد الساعات التطوعية وعدد المتطوعين، حيث قدمت الجمعية عبر منصة العمل التطوعي خلال عام 2021 (337) فرصة تطوعية، وأسهم في تنفيذ مشروعاتها التطوعية (663) متطوعًا بما يعادل (3180) ساعة تطوعية، وأكد أن تركيز الجمعية على العمل التطوعي يعد إحدى استراتيجياتها لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي.

يُشار إلى أن جمعية سقيا الماء تعمل في نطاق محافظات منطقة مكة المكرمة، كما تستقبل المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ (15) ريالاً، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال، فيما تستقبل الجمعية التبرعات أو طلبات التوزيع الخيري من خلال المتجر الإلكتروني soqia.org.sa أو عبر حساباتها في التواصل الاجتماعي ومن خلال أرقام الجمعية (0506668129 ـ 0533317455)

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
11:21 PM

مليونا مستفيد و4 ملايين رصيد وقفي .."سقيا مكة" تكشف عن جهودها الخيرية لعام 2021

تنوعت ما بين الأماكن العامة والعمالة والمساجد والأيتام وحفظة كتاب الله والأسر المستفيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدرت جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تقريرها السنوي لعام 2021 والذي كشف عن الجهود الخيرية المتنوعة والمتميزة بالاستدامة والتوازن في ظل التحديات التي شهدها المجتمع خلال الفترة الماضية، وكشف التقرير عن استفادة (2,233,750) أكثر من مليوني مستفيد ومستفيدة خلال العام الميلادي الماضي، فيما تنوعت مشروعات الجمعية ما بين سقيا الأماكن العامة، والجمعيات الخيرية، والأربطة، وسقيا العمالة، وسقيا المساجد، وسقيا زوار المغاسل ومقابر الموتى، والأيتام وحفظة كتاب الله، ومشروع سقيا الأسر المستفيدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عايض بن عبدالله بن درهم أن الجمعية تواصل جهودها المتخصصة في سقيا الماء الذي يعد من أعظم النعم التي يجب علينا المحافظة عليها، مشيرًا إلى أن الجمعية عززت من أدائها التنموي والخيري بدعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الرغم من حدة التأثيرات التي واجهتها الجمعية قياسًا بحداثة تأسيسها ومواجهتها تحديات أزمة كورونا والذي يضمن جودة أداء خدماتها الخيرية، والتطور في تنفيذ مشروعاتها ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالعمل الخيري على مستوى المملكة .

ونوه "ابن درهم" بتبرع أهل الخير والمحسنين لوقف السقيا، مشيرًا إلى أن إيرادات الوقف بلغت حتى يوم أمس (4,038,815) ريال في حين أن المبلغ المستهدف للوقف يصل إلى عشرة ملايين ريال، وأكد أن الوقف سيكون له دور بارز بإذن الله وسيصرف ريعه على سقيا الحجاج والمعتمرين، ورواد المسجد الحرام، ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة.

وأشاد "ابن درهم" بجهود الفرق التطوعية والتي أسهمت في تحقيق الجمعية جائزة تأسيس وحدة التطوع، وجائزة التميز في عدد الساعات التطوعية وعدد المتطوعين، حيث قدمت الجمعية عبر منصة العمل التطوعي خلال عام 2021 (337) فرصة تطوعية، وأسهم في تنفيذ مشروعاتها التطوعية (663) متطوعًا بما يعادل (3180) ساعة تطوعية، وأكد أن تركيز الجمعية على العمل التطوعي يعد إحدى استراتيجياتها لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي.

يُشار إلى أن جمعية سقيا الماء تعمل في نطاق محافظات منطقة مكة المكرمة، كما تستقبل المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ (15) ريالاً، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال، فيما تستقبل الجمعية التبرعات أو طلبات التوزيع الخيري من خلال المتجر الإلكتروني soqia.org.sa أو عبر حساباتها في التواصل الاجتماعي ومن خلال أرقام الجمعية (0506668129 ـ 0533317455)

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