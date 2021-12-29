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"شاومي" تُطور واجهة مستخدم بمزايا أمنية استثنائية

طوّرت شركة "شاومي" الصينية الرائدة، واجهة مستخدم لهواتفها الذكية مدعومة بعدد مميز من المزايا والتقنيات الأمنية، التي تدعم خصوصية المستخدم.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن واجهة المستخدم الجديدة لهواتف "شاومي" التي يطلق عليها "إم آي يو آي 13"، تتضمن تحسينات كبيرة في الخصوصية وتعزيز الأمن السيبراني للمستخدم.

وستسمح واجهة المستخدم الجديدة باستخدام أجهزة شاومي المتعددة على شبكة واحدة بشكل لم يسبق له مثيل على أي من الأجهزة الذكية الأخرى؛ سواء هواتف أو حواسيب لوحية أو أجهزة قابلة للارتداء أو الأجهزة المنزلية الذكية أو التلفاز الذكي أو المساعد الصوتي الذكي.

وتنفذ واجهة مستخدم "شاومي" الجديد عملية تحقق من 3 خطوات؛ لضمان خصوصية مستخدميها، وأطلقت عليها اسم "الحماية الإلكترونية من الاحتيال"، التي تعتمد على بصمة الوجه والأصابع والبصمة الإلكترونية.

وتتميز تقنية التعرف على الوجه الجديدة من شاومي، بأنها لا تعتمد فقط على الوجه بل على المنطقة العلوية للجسم بالكامل؛ فإذا ما اختلفت يدرك الجهاز أنها طريقة احتيالية للدخول إلى الهاتف.

وتتمتع تقنية الحماية من الاحتيال الإلكتروني أيضًا، بتضمين سجل لمواقع الويب والأجهزة التي تجلب البرمجيات الخبيثة، وإمكانية تجهيز دليل هاتف كامل بالأرقام المجهولة التي قد تضايق المستخدم، وتعريفه وقت ورود الاتصال بأنه رقم قد يكون غير محبب له وإذا كان يريد قبول الاتصال منه من عدمه.

وتتضمن واجهة المستخدم الجديدة، تقنية أخرى أطلقت عليها اسم "الوسائل"، والتي تتيح مجانيًّا عددًا من التطبيقات والرموز والزخارف المحببة للمستخدم، والتي في مجملها تكون مجانية، لتغيير الشكل العام للهاتف.

وتتيح أيضًا واجهة المستخدم ألوانًا جديدة مميزة؛ حيث يظهر مثلًا فيها أزهار تتفتح من جانب الشاشة عند فتح الهاتف، وما إلى ذلك من أمور.

وطوّرت "شاومي" أيضًا في واجهة المستخدم نموذجًا مخصصًا للحواسيب اللوحية، المخصصة للعمل بالشاشات الكبيرة؛ حيث طوّرت من أجلها أكثر من 3 آلاف تطبيق ليتماشى مع واجهة المستخدم تلك.

ومتوقع أن تصل واجهة المستخدم الجديدة لجميع أجهزة شاومي بدءًا من يناير 2022.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"شاومي" تُطور واجهة مستخدم بمزايا أمنية استثنائية
سبق

طوّرت شركة "شاومي" الصينية الرائدة، واجهة مستخدم لهواتفها الذكية مدعومة بعدد مميز من المزايا والتقنيات الأمنية، التي تدعم خصوصية المستخدم.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن واجهة المستخدم الجديدة لهواتف "شاومي" التي يطلق عليها "إم آي يو آي 13"، تتضمن تحسينات كبيرة في الخصوصية وتعزيز الأمن السيبراني للمستخدم.

وستسمح واجهة المستخدم الجديدة باستخدام أجهزة شاومي المتعددة على شبكة واحدة بشكل لم يسبق له مثيل على أي من الأجهزة الذكية الأخرى؛ سواء هواتف أو حواسيب لوحية أو أجهزة قابلة للارتداء أو الأجهزة المنزلية الذكية أو التلفاز الذكي أو المساعد الصوتي الذكي.

وتنفذ واجهة مستخدم "شاومي" الجديد عملية تحقق من 3 خطوات؛ لضمان خصوصية مستخدميها، وأطلقت عليها اسم "الحماية الإلكترونية من الاحتيال"، التي تعتمد على بصمة الوجه والأصابع والبصمة الإلكترونية.

وتتميز تقنية التعرف على الوجه الجديدة من شاومي، بأنها لا تعتمد فقط على الوجه بل على المنطقة العلوية للجسم بالكامل؛ فإذا ما اختلفت يدرك الجهاز أنها طريقة احتيالية للدخول إلى الهاتف.

وتتمتع تقنية الحماية من الاحتيال الإلكتروني أيضًا، بتضمين سجل لمواقع الويب والأجهزة التي تجلب البرمجيات الخبيثة، وإمكانية تجهيز دليل هاتف كامل بالأرقام المجهولة التي قد تضايق المستخدم، وتعريفه وقت ورود الاتصال بأنه رقم قد يكون غير محبب له وإذا كان يريد قبول الاتصال منه من عدمه.

وتتضمن واجهة المستخدم الجديدة، تقنية أخرى أطلقت عليها اسم "الوسائل"، والتي تتيح مجانيًّا عددًا من التطبيقات والرموز والزخارف المحببة للمستخدم، والتي في مجملها تكون مجانية، لتغيير الشكل العام للهاتف.

وتتيح أيضًا واجهة المستخدم ألوانًا جديدة مميزة؛ حيث يظهر مثلًا فيها أزهار تتفتح من جانب الشاشة عند فتح الهاتف، وما إلى ذلك من أمور.

وطوّرت "شاومي" أيضًا في واجهة المستخدم نموذجًا مخصصًا للحواسيب اللوحية، المخصصة للعمل بالشاشات الكبيرة؛ حيث طوّرت من أجلها أكثر من 3 آلاف تطبيق ليتماشى مع واجهة المستخدم تلك.

ومتوقع أن تصل واجهة المستخدم الجديدة لجميع أجهزة شاومي بدءًا من يناير 2022.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
10:11 AM

"شاومي" تُطور واجهة مستخدم بمزايا أمنية استثنائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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طوّرت شركة "شاومي" الصينية الرائدة، واجهة مستخدم لهواتفها الذكية مدعومة بعدد مميز من المزايا والتقنيات الأمنية، التي تدعم خصوصية المستخدم.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن واجهة المستخدم الجديدة لهواتف "شاومي" التي يطلق عليها "إم آي يو آي 13"، تتضمن تحسينات كبيرة في الخصوصية وتعزيز الأمن السيبراني للمستخدم.

وستسمح واجهة المستخدم الجديدة باستخدام أجهزة شاومي المتعددة على شبكة واحدة بشكل لم يسبق له مثيل على أي من الأجهزة الذكية الأخرى؛ سواء هواتف أو حواسيب لوحية أو أجهزة قابلة للارتداء أو الأجهزة المنزلية الذكية أو التلفاز الذكي أو المساعد الصوتي الذكي.

وتنفذ واجهة مستخدم "شاومي" الجديد عملية تحقق من 3 خطوات؛ لضمان خصوصية مستخدميها، وأطلقت عليها اسم "الحماية الإلكترونية من الاحتيال"، التي تعتمد على بصمة الوجه والأصابع والبصمة الإلكترونية.

وتتميز تقنية التعرف على الوجه الجديدة من شاومي، بأنها لا تعتمد فقط على الوجه بل على المنطقة العلوية للجسم بالكامل؛ فإذا ما اختلفت يدرك الجهاز أنها طريقة احتيالية للدخول إلى الهاتف.

وتتمتع تقنية الحماية من الاحتيال الإلكتروني أيضًا، بتضمين سجل لمواقع الويب والأجهزة التي تجلب البرمجيات الخبيثة، وإمكانية تجهيز دليل هاتف كامل بالأرقام المجهولة التي قد تضايق المستخدم، وتعريفه وقت ورود الاتصال بأنه رقم قد يكون غير محبب له وإذا كان يريد قبول الاتصال منه من عدمه.

وتتضمن واجهة المستخدم الجديدة، تقنية أخرى أطلقت عليها اسم "الوسائل"، والتي تتيح مجانيًّا عددًا من التطبيقات والرموز والزخارف المحببة للمستخدم، والتي في مجملها تكون مجانية، لتغيير الشكل العام للهاتف.

وتتيح أيضًا واجهة المستخدم ألوانًا جديدة مميزة؛ حيث يظهر مثلًا فيها أزهار تتفتح من جانب الشاشة عند فتح الهاتف، وما إلى ذلك من أمور.

وطوّرت "شاومي" أيضًا في واجهة المستخدم نموذجًا مخصصًا للحواسيب اللوحية، المخصصة للعمل بالشاشات الكبيرة؛ حيث طوّرت من أجلها أكثر من 3 آلاف تطبيق ليتماشى مع واجهة المستخدم تلك.

ومتوقع أن تصل واجهة المستخدم الجديدة لجميع أجهزة شاومي بدءًا من يناير 2022.

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