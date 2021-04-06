"المعلمي" رئيسًا للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لـ3 أعوام
جدَّد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، رئاسته للمجلس الاستشاري للمركز لثلاثة أعوام قادمة.
وأكد "المعلمي" في تصريح بهذه المناسبة أن قرار المركز يجسّد الثقة بالسعودية، والدور الرئيس الذي تلعبه السعودية في دعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. مفيدًا بأن ذلك يبيّن الاهتمام الكبير للمملكة العربية السعودية، والتزامها المستمر بمكافحة الإرهاب.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تأتي في مقدمة الدول الداعمة للمركز، ولاستراتيجية المركز لمكافحة الإرهاب.
"المعلمي" رئيسًا للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لـ3 أعوام
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-04-06
جدَّد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، رئاسته للمجلس الاستشاري للمركز لثلاثة أعوام قادمة.
وأكد "المعلمي" في تصريح بهذه المناسبة أن قرار المركز يجسّد الثقة بالسعودية، والدور الرئيس الذي تلعبه السعودية في دعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. مفيدًا بأن ذلك يبيّن الاهتمام الكبير للمملكة العربية السعودية، والتزامها المستمر بمكافحة الإرهاب.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تأتي في مقدمة الدول الداعمة للمركز، ولاستراتيجية المركز لمكافحة الإرهاب.
06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
01:20 AM
"المعلمي" رئيسًا للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لـ3 أعوام
جدَّد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، رئاسته للمجلس الاستشاري للمركز لثلاثة أعوام قادمة.
وأكد "المعلمي" في تصريح بهذه المناسبة أن قرار المركز يجسّد الثقة بالسعودية، والدور الرئيس الذي تلعبه السعودية في دعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. مفيدًا بأن ذلك يبيّن الاهتمام الكبير للمملكة العربية السعودية، والتزامها المستمر بمكافحة الإرهاب.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تأتي في مقدمة الدول الداعمة للمركز، ولاستراتيجية المركز لمكافحة الإرهاب.