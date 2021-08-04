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مدير تعليم تبوك: المدارس ستكون جاهزة ومعقمة قبل عودة الطلاب

قال: يُمنع دخول غير المحصنين للمباني التعليمية وفق تطبيق "توكلنا"

تُواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، أعمال الصيانة والتهيئة والتعقيم في مدارسها لعودة آمنة بإذن الله.

حيث تستكمل فِرَق الصيانة أعمالها في المدارس وفق خطة معدة وجدول زمني؛ بحيث يتم تهيئة جميع المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد بوقت كافٍ؛ فيما تولت إدارة التجهيزات المدرسية تأمين الاحتياجات المدرسية واستكمالها في جميع المدارس بنين وبنات.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، أن المدارس ستكون جاهزة ومعقمة بالكامل قبل عودة الطلاب والطالبات لمدارسهم، مع مراعاة الإجراءات والاحترازات الوقائية والصحية؛ من تباعد في المقاعد الدراسية، وتنظيم عملية الحضور والانصراف، وتأمين المعقمات، ومنع دخول غير المحصنين للمباني التعليمية؛ وفق تطبيق "توكلنا"؛ لتوفير بيئة تعليمية صحية في المدارس.

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مدير تعليم تبوك: المدارس ستكون جاهزة ومعقمة قبل عودة الطلاب
سبق

تُواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، أعمال الصيانة والتهيئة والتعقيم في مدارسها لعودة آمنة بإذن الله.

حيث تستكمل فِرَق الصيانة أعمالها في المدارس وفق خطة معدة وجدول زمني؛ بحيث يتم تهيئة جميع المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد بوقت كافٍ؛ فيما تولت إدارة التجهيزات المدرسية تأمين الاحتياجات المدرسية واستكمالها في جميع المدارس بنين وبنات.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، أن المدارس ستكون جاهزة ومعقمة بالكامل قبل عودة الطلاب والطالبات لمدارسهم، مع مراعاة الإجراءات والاحترازات الوقائية والصحية؛ من تباعد في المقاعد الدراسية، وتنظيم عملية الحضور والانصراف، وتأمين المعقمات، ومنع دخول غير المحصنين للمباني التعليمية؛ وفق تطبيق "توكلنا"؛ لتوفير بيئة تعليمية صحية في المدارس.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
11:05 AM

مدير تعليم تبوك: المدارس ستكون جاهزة ومعقمة قبل عودة الطلاب

قال: يُمنع دخول غير المحصنين للمباني التعليمية وفق تطبيق "توكلنا"

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بدر الجبل - تبوك
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تُواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، أعمال الصيانة والتهيئة والتعقيم في مدارسها لعودة آمنة بإذن الله.

حيث تستكمل فِرَق الصيانة أعمالها في المدارس وفق خطة معدة وجدول زمني؛ بحيث يتم تهيئة جميع المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد بوقت كافٍ؛ فيما تولت إدارة التجهيزات المدرسية تأمين الاحتياجات المدرسية واستكمالها في جميع المدارس بنين وبنات.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، أن المدارس ستكون جاهزة ومعقمة بالكامل قبل عودة الطلاب والطالبات لمدارسهم، مع مراعاة الإجراءات والاحترازات الوقائية والصحية؛ من تباعد في المقاعد الدراسية، وتنظيم عملية الحضور والانصراف، وتأمين المعقمات، ومنع دخول غير المحصنين للمباني التعليمية؛ وفق تطبيق "توكلنا"؛ لتوفير بيئة تعليمية صحية في المدارس.

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