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"علماء لبنان" ينددون بتكرار الهجمات الحوثية الإرهابية على الأراضي السعودية

خلال لقائهم بسفير المملكة ببيروت.. ونوهوا بالمواقف التاريخية تجاه بلادهم

ندد وفد من علماء جمهورية لبنان بالعدوان الحوثي المتكرر على أراضي المملكة واستهداف المدنيين والمطارات من الجماعة الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران التي لم تراعِ حرمة لأحد، في انتهاك سافر لكل القوانين والأعراف الدولية، مؤكدين تضامنهم الكامل مع المملكة العربية السعودية في قضاياها المحقة العادلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الودي الذي جمعهم بسفير خادم الحرمين الشريفين في بيروت وليد بخاري، بمقر السفارة، حيث رحب بوفد المفتين ورؤساء الجمعيات الإسلامية في جمهورية لبنان، الذين تقدمهم سماحة مفتي عكار الشيخ زيد بكار وسماحة قاضي طرابلس الشرعي الشيخ سمير كمال الدين.

ونوه علماء لبنان بالمواقف التاريخية التي قدمتها السعودية للبنان وشعبه عبر عقود من الزمان متوجة بالعطاءات، مقدمين شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين بالعالم، وما يجده الشعب اللبناني من دعم ومؤازرة مستمرة.

وقدم الوفد شكرهم وتقديرهم لسفير المملكة في لبنان وليد بخاري على الجهود التي تبذلها السفارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والحرص على لبنان وأهله والسعي الدائم لفعل كل ما من شأنه نشر الأمن والأمان في ربوعه وبين جميع أبنائه.

من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري حرص المملكة وقيادتها الرشيدة على كل ما يجمع كلمة الأشقاء في لبنان ويرسخ الأمن في ربوعه، منوهاً بدور العلماء والمفتين في تبيان رسالة الإسلام التي تدعوا للوحدة والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف التي تخالف تعاليم دين المحبة والرحمة والتعايش السلمي.

وفي ختام اللقاء قدم الوفد درع شكر وتقدير لـ"بخاري" ونائبه، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

علماء لبنان الهجمات الحوثية الإرهابية

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"علماء لبنان" ينددون بتكرار الهجمات الحوثية الإرهابية على الأراضي السعودية
سبق

ندد وفد من علماء جمهورية لبنان بالعدوان الحوثي المتكرر على أراضي المملكة واستهداف المدنيين والمطارات من الجماعة الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران التي لم تراعِ حرمة لأحد، في انتهاك سافر لكل القوانين والأعراف الدولية، مؤكدين تضامنهم الكامل مع المملكة العربية السعودية في قضاياها المحقة العادلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الودي الذي جمعهم بسفير خادم الحرمين الشريفين في بيروت وليد بخاري، بمقر السفارة، حيث رحب بوفد المفتين ورؤساء الجمعيات الإسلامية في جمهورية لبنان، الذين تقدمهم سماحة مفتي عكار الشيخ زيد بكار وسماحة قاضي طرابلس الشرعي الشيخ سمير كمال الدين.

ونوه علماء لبنان بالمواقف التاريخية التي قدمتها السعودية للبنان وشعبه عبر عقود من الزمان متوجة بالعطاءات، مقدمين شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين بالعالم، وما يجده الشعب اللبناني من دعم ومؤازرة مستمرة.

وقدم الوفد شكرهم وتقديرهم لسفير المملكة في لبنان وليد بخاري على الجهود التي تبذلها السفارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والحرص على لبنان وأهله والسعي الدائم لفعل كل ما من شأنه نشر الأمن والأمان في ربوعه وبين جميع أبنائه.

من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري حرص المملكة وقيادتها الرشيدة على كل ما يجمع كلمة الأشقاء في لبنان ويرسخ الأمن في ربوعه، منوهاً بدور العلماء والمفتين في تبيان رسالة الإسلام التي تدعوا للوحدة والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف التي تخالف تعاليم دين المحبة والرحمة والتعايش السلمي.

وفي ختام اللقاء قدم الوفد درع شكر وتقدير لـ"بخاري" ونائبه، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
02:53 PM

"علماء لبنان" ينددون بتكرار الهجمات الحوثية الإرهابية على الأراضي السعودية

خلال لقائهم بسفير المملكة ببيروت.. ونوهوا بالمواقف التاريخية تجاه بلادهم

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عبدالله العنزي - الرياض
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ندد وفد من علماء جمهورية لبنان بالعدوان الحوثي المتكرر على أراضي المملكة واستهداف المدنيين والمطارات من الجماعة الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران التي لم تراعِ حرمة لأحد، في انتهاك سافر لكل القوانين والأعراف الدولية، مؤكدين تضامنهم الكامل مع المملكة العربية السعودية في قضاياها المحقة العادلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الودي الذي جمعهم بسفير خادم الحرمين الشريفين في بيروت وليد بخاري، بمقر السفارة، حيث رحب بوفد المفتين ورؤساء الجمعيات الإسلامية في جمهورية لبنان، الذين تقدمهم سماحة مفتي عكار الشيخ زيد بكار وسماحة قاضي طرابلس الشرعي الشيخ سمير كمال الدين.

ونوه علماء لبنان بالمواقف التاريخية التي قدمتها السعودية للبنان وشعبه عبر عقود من الزمان متوجة بالعطاءات، مقدمين شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين بالعالم، وما يجده الشعب اللبناني من دعم ومؤازرة مستمرة.

وقدم الوفد شكرهم وتقديرهم لسفير المملكة في لبنان وليد بخاري على الجهود التي تبذلها السفارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والحرص على لبنان وأهله والسعي الدائم لفعل كل ما من شأنه نشر الأمن والأمان في ربوعه وبين جميع أبنائه.

من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري حرص المملكة وقيادتها الرشيدة على كل ما يجمع كلمة الأشقاء في لبنان ويرسخ الأمن في ربوعه، منوهاً بدور العلماء والمفتين في تبيان رسالة الإسلام التي تدعوا للوحدة والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف التي تخالف تعاليم دين المحبة والرحمة والتعايش السلمي.

وفي ختام اللقاء قدم الوفد درع شكر وتقدير لـ"بخاري" ونائبه، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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