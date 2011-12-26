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"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة على حائل وتبوك والمدينة ومكة

يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشمالية والوسطى والشرقية ونجران

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مسبوقة برياح سطحية على مناطق (حائل، تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة)، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة مصحوباً برياح نشطة على مناطق: الشمالية والوسطى والشرقية، كذلك على منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 40 كم / ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الأجزاء الجنوبية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة من 15 - 40 كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة على حائل وتبوك والمدينة ومكة
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مسبوقة برياح سطحية على مناطق (حائل، تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة)، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة مصحوباً برياح نشطة على مناطق: الشمالية والوسطى والشرقية، كذلك على منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 40 كم / ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الأجزاء الجنوبية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة من 15 - 40 كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
10:09 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة على حائل وتبوك والمدينة ومكة

يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشمالية والوسطى والشرقية ونجران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مسبوقة برياح سطحية على مناطق (حائل، تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة)، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة مصحوباً برياح نشطة على مناطق: الشمالية والوسطى والشرقية، كذلك على منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 40 كم / ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الأجزاء الجنوبية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة من 15 - 40 كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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