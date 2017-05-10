قطر.. 1189 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 22520 حالة

"الصحة" كشفت عن تعافي 254 وحصيلة حالات الشفاء 2753

أعلنت قطر، اليوم الأحد، تسجيل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22520 حالة.

وقالت وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1189 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وتعافي 254 من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر، إلى 2753 حالة، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة بسبب الفيروس.

وتابعت: حالة الوفاة الجديدة تعود لمقيم يبلغ من العمر 54 عاماً كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة، ويعاني أمراضاً مزمنة.