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وكيل إمارة حائل المساعد يرعى الحفل الـ22 الختامي لسباق ميدان الفروسية

السباق تكوَّن من 7 أشواط.. وحصد المركز الأول الجواد "المحيط الهادي"

رعى وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري الحفل الـ22 الختامي لسباق ميدان الفروسية بمنطقة حائل مساء اليوم، لعام 1442هـ، على دعم وجوائز الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل.

وقد تكون السباق من سبعة أشواط، فاز بالمركز الأول الجواد "المحيط الهادي" للمالك والمدرب محمد راشد العبيد، بالخيال نواف الفيروز.

وفي الشوط الثاني حقق الجواد "أكرمان" للمالك والمدرب محمد راشد العبيد المركز الأول بالخيال نواف الفيروز، وحققت الفرس "المشرفية" للمالك والمدرب هاني حصيني الأسلمي المركز الأول بالخيال نواف الفيروز، وفي الشوط الرابع فاز بالمركز الأول الجواد "الكسر" للمالك والمدرب أنور أحمد المرشدي بالخيال نواف الفيروز.

وفي الشوط الخامس فاز الجواد "تركواز" للمالك والمدرب نجم عبدالله العتيبي بالمركز الأول والخيال خالد الرويشد.

وفي الشوط السادس توج الجواد "ما يهابهم" بالسيارة للمالك والمدرب محمد فهد الشمري بالخيال ياسر المساعد.


وفي الشوط السابع كسبت الفرس "ود خولة" للمالك والمدرب فهد مبارك الوسيدي، بالخيال محمد الحبيب بالمركز الأول "سيارة".

وفي نهاية الحفل سلم وكيل إمارة حائل الكأس والجوائز للفائزين في السباق.

فيما قام مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي بتكريم الجهات الحكومية والصحف المتعاونة وكذلك المدربين والخيالة والملاك المتميزين خلال الموسم الفروسي. كما تم تكريمه صحيفة "سبق" الإلكترونية بدرع تذكارية لجهودها في تغطية سباقات الموسم.

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وكيل إمارة حائل المساعد يرعى الحفل الـ22 الختامي لسباق ميدان الفروسية
سبق

رعى وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري الحفل الـ22 الختامي لسباق ميدان الفروسية بمنطقة حائل مساء اليوم، لعام 1442هـ، على دعم وجوائز الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل.

وقد تكون السباق من سبعة أشواط، فاز بالمركز الأول الجواد "المحيط الهادي" للمالك والمدرب محمد راشد العبيد، بالخيال نواف الفيروز.

وفي الشوط الثاني حقق الجواد "أكرمان" للمالك والمدرب محمد راشد العبيد المركز الأول بالخيال نواف الفيروز، وحققت الفرس "المشرفية" للمالك والمدرب هاني حصيني الأسلمي المركز الأول بالخيال نواف الفيروز، وفي الشوط الرابع فاز بالمركز الأول الجواد "الكسر" للمالك والمدرب أنور أحمد المرشدي بالخيال نواف الفيروز.

وفي الشوط الخامس فاز الجواد "تركواز" للمالك والمدرب نجم عبدالله العتيبي بالمركز الأول والخيال خالد الرويشد.

وفي الشوط السادس توج الجواد "ما يهابهم" بالسيارة للمالك والمدرب محمد فهد الشمري بالخيال ياسر المساعد.


وفي الشوط السابع كسبت الفرس "ود خولة" للمالك والمدرب فهد مبارك الوسيدي، بالخيال محمد الحبيب بالمركز الأول "سيارة".

وفي نهاية الحفل سلم وكيل إمارة حائل الكأس والجوائز للفائزين في السباق.

فيما قام مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي بتكريم الجهات الحكومية والصحف المتعاونة وكذلك المدربين والخيالة والملاك المتميزين خلال الموسم الفروسي. كما تم تكريمه صحيفة "سبق" الإلكترونية بدرع تذكارية لجهودها في تغطية سباقات الموسم.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
10:17 PM

وكيل إمارة حائل المساعد يرعى الحفل الـ22 الختامي لسباق ميدان الفروسية

السباق تكوَّن من 7 أشواط.. وحصد المركز الأول الجواد "المحيط الهادي"

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منصور الشلاقي - حائل
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رعى وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري الحفل الـ22 الختامي لسباق ميدان الفروسية بمنطقة حائل مساء اليوم، لعام 1442هـ، على دعم وجوائز الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل.

وقد تكون السباق من سبعة أشواط، فاز بالمركز الأول الجواد "المحيط الهادي" للمالك والمدرب محمد راشد العبيد، بالخيال نواف الفيروز.

وفي الشوط الثاني حقق الجواد "أكرمان" للمالك والمدرب محمد راشد العبيد المركز الأول بالخيال نواف الفيروز، وحققت الفرس "المشرفية" للمالك والمدرب هاني حصيني الأسلمي المركز الأول بالخيال نواف الفيروز، وفي الشوط الرابع فاز بالمركز الأول الجواد "الكسر" للمالك والمدرب أنور أحمد المرشدي بالخيال نواف الفيروز.

وفي الشوط الخامس فاز الجواد "تركواز" للمالك والمدرب نجم عبدالله العتيبي بالمركز الأول والخيال خالد الرويشد.

وفي الشوط السادس توج الجواد "ما يهابهم" بالسيارة للمالك والمدرب محمد فهد الشمري بالخيال ياسر المساعد.


وفي الشوط السابع كسبت الفرس "ود خولة" للمالك والمدرب فهد مبارك الوسيدي، بالخيال محمد الحبيب بالمركز الأول "سيارة".

وفي نهاية الحفل سلم وكيل إمارة حائل الكأس والجوائز للفائزين في السباق.

فيما قام مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي بتكريم الجهات الحكومية والصحف المتعاونة وكذلك المدربين والخيالة والملاك المتميزين خلال الموسم الفروسي. كما تم تكريمه صحيفة "سبق" الإلكترونية بدرع تذكارية لجهودها في تغطية سباقات الموسم.

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