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يمثلن الدفعة 14.. مستشفى الملك سلمان بتبوك يحتفل بتخريج 34 من الممرضات

تكريم 12 ممرضة بجائزة ديزي الدولية لإبراز دور التمريض في القطاع الصحي

احتفل مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، أمس الأربعاء، بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من معهد التمريض التابع للمستشفى.

وتم تخريج عدد 34 ممرضة، بعد أن أمضين ثلاث سنوات ونصفًا على الدراسة، تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس وبأحدث الأجهزة والوسائل التعليمية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تكريم (12) ممرضة بجائزة ديزي الدولية، التي تهدف إلى إبراز دور التمريض في القطاع الصحي، وتقدير العمل البطولي الذي يقوم به الممرضون والممرضات من مواقع عملهم المختلفة للتخفيف من معاناة المرضى وحصولهم على رعاية متميزة.

مستشفى الملك سلمان تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يمثلن الدفعة 14.. مستشفى الملك سلمان بتبوك يحتفل بتخريج 34 من الممرضات
سبق

احتفل مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، أمس الأربعاء، بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من معهد التمريض التابع للمستشفى.

وتم تخريج عدد 34 ممرضة، بعد أن أمضين ثلاث سنوات ونصفًا على الدراسة، تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس وبأحدث الأجهزة والوسائل التعليمية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تكريم (12) ممرضة بجائزة ديزي الدولية، التي تهدف إلى إبراز دور التمريض في القطاع الصحي، وتقدير العمل البطولي الذي يقوم به الممرضون والممرضات من مواقع عملهم المختلفة للتخفيف من معاناة المرضى وحصولهم على رعاية متميزة.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
09:55 AM

يمثلن الدفعة 14.. مستشفى الملك سلمان بتبوك يحتفل بتخريج 34 من الممرضات

تكريم 12 ممرضة بجائزة ديزي الدولية لإبراز دور التمريض في القطاع الصحي

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نواف الغضوري - تبوك
0
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احتفل مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، أمس الأربعاء، بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من معهد التمريض التابع للمستشفى.

وتم تخريج عدد 34 ممرضة، بعد أن أمضين ثلاث سنوات ونصفًا على الدراسة، تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس وبأحدث الأجهزة والوسائل التعليمية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تكريم (12) ممرضة بجائزة ديزي الدولية، التي تهدف إلى إبراز دور التمريض في القطاع الصحي، وتقدير العمل البطولي الذي يقوم به الممرضون والممرضات من مواقع عملهم المختلفة للتخفيف من معاناة المرضى وحصولهم على رعاية متميزة.

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