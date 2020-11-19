6842 حالة كورونا نشطة في المملكة.. لا تزال تتلقى الرعاية ومعظمهم حالتهم "مطمئنة"

إجمالي الإصابات 354527 عقب تسجيل 319 حالة بعد إجراء 59259 فحصاً جديداً

كشف تقرير وزارة الصحة اليوم حول مستجدات كورونا في المملكة أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى (354527 عقب تسجيل 319 حالة جديدة بعد إجراء (59259) فحصاً مخبرياً جديداً.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل (319) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (354527) حالة، من بينها (6842) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (796) حالة حرجة، كما تم تسجيل (441) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (341956) حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات (5729) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.