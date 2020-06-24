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"أجواء ماطرة" تواعد جازان وتنبيه من "الأرصاد" يوضح

في حالة تشمل عدة محافظات بالمنطقة وتستمر لـ 5 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدرب، والريث، والعارضة، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب.

وبيّنت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساء اليوم.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أجواء ماطرة" تواعد جازان وتنبيه من "الأرصاد" يوضح
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدرب، والريث، والعارضة، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب.

وبيّنت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساء اليوم.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
12:35 PM

"أجواء ماطرة" تواعد جازان وتنبيه من "الأرصاد" يوضح

في حالة تشمل عدة محافظات بالمنطقة وتستمر لـ 5 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
614

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدرب، والريث، والعارضة، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب.

وبيّنت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساء اليوم.

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