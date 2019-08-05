رياح مثيرة للأتربة تشهدها جازان وتحذيرات لسالكي الطرق

أمطار ما بين متوسطة وخفيفة فجراً

تشهد منطقة جازان رياحاً شديدة مثيرة للأتربة، تحجب على إثرها الرؤية ببعض الطرق.

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني بجازان، اليوم، المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر من الرياح ومخاطرها، داعية لاتباع إرشادات الدفاع المدني، وخاصة دوريات السلامة وقراءة النشرات التحذيرية الموجودة في معارض الدفاع بالمنطقة.

وكان عدد من محافظات جازان، شهدت، فجراً، أمطاراً ما بين متوسطة وخفيفة.