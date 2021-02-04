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"الصحة": تسجيل 303 حالات إصابة بكورونا .. وتعافي 297 خلال الـ24 ساعة الماضية

‫ النيابة العامة تحقق بشأن إعلانات تروج لفعاليات خادشة للحياء

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه وفقاً لما رصده مركز الرصد النيابي من قيام أحد الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر إعلانات خادشة للحياء، وخارجة عن الآداب، بهدف الترويج لبعض الفعاليات السياحية، فقد صدر توجيه معالي النائب العام باستدعاء المسؤولين عن الحساب، والتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقهم.

ونوه المصدر أن ما قام به المسؤولون عن هذا الحساب يعد من الأفعال المجرمة طبقاً لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويستوجب العقوبات الجزائية.

وأكد المصدر على أن النيابة العامة معنية بحماية رواد منصات التواصل الاجتماعي من كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، ومخالفة كل من ينتهك القيم والأخلاق الإسلامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‫ النيابة العامة تحقق بشأن إعلانات تروج لفعاليات خادشة للحياء
سبق

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه وفقاً لما رصده مركز الرصد النيابي من قيام أحد الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر إعلانات خادشة للحياء، وخارجة عن الآداب، بهدف الترويج لبعض الفعاليات السياحية، فقد صدر توجيه معالي النائب العام باستدعاء المسؤولين عن الحساب، والتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقهم.

ونوه المصدر أن ما قام به المسؤولون عن هذا الحساب يعد من الأفعال المجرمة طبقاً لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويستوجب العقوبات الجزائية.

وأكد المصدر على أن النيابة العامة معنية بحماية رواد منصات التواصل الاجتماعي من كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، ومخالفة كل من ينتهك القيم والأخلاق الإسلامية.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
04:07 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
05:14 PM

‫ النيابة العامة تحقق بشأن إعلانات تروج لفعاليات خادشة للحياء

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
9,084

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه وفقاً لما رصده مركز الرصد النيابي من قيام أحد الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر إعلانات خادشة للحياء، وخارجة عن الآداب، بهدف الترويج لبعض الفعاليات السياحية، فقد صدر توجيه معالي النائب العام باستدعاء المسؤولين عن الحساب، والتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقهم.

ونوه المصدر أن ما قام به المسؤولون عن هذا الحساب يعد من الأفعال المجرمة طبقاً لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويستوجب العقوبات الجزائية.

وأكد المصدر على أن النيابة العامة معنية بحماية رواد منصات التواصل الاجتماعي من كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، ومخالفة كل من ينتهك القيم والأخلاق الإسلامية.

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