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"هوية للمزادات" تُعلن نجاح المزاد الأضخم في منطقة القصيم

بعد بيعها أرض المتينيات بمبلغ إجمالي تجاوز 760 مليون ريال

في حدثٍ عقاري هو الأضخم بمنطقة القصيم، حققت شركة "هوية للمزادات" نجاحًا باهرًا في المزاد العلني الذي سبق وأعلنت عنه في بريدة.

شهد المزاد المقام يوم أمس لأرض المتينيات، البالغ مساحتها أكثر من مليوني متر مربع، في مدينة بريدة حضورًا حاشدًا من قبل نخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين ورجال الأعمال.

وكانت هناك منافسة قوية بين العديد من الشركات والتحالفات؛ لينتهي المزاد بالبيع بإجمالي مبلغ تجاوز 760 مليون ريال في صفقة عقارية هي الأضخم في منطقة القصيم.

وأشاد المزايدون بالتنظيم الاحترافي الذي حظي به المزاد من قبل شركة هوية للمزادات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله بن عماد العسكر: هذا الإنجاز التاريخي أتى بعد توفيق الله، ثم الجهود التسويقية المبذولة لعرض العقار، والتي أسفرت عن حضور أكثر من خمسين مستثمراً يمثلون عدداً من التحالفات العقارية، وقد حرصت الشركة على أن يكون تجهيزها بأعلى الوسائل والتقنيات الفنية واللوجستية، وأفضل التقنيات الحديثة لإدارة المزاد.

و اختتم "العسكر" بتقديم شكره وتقديره لكل من حضر المزاد.

شركة هوية للمزادات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هوية للمزادات" تُعلن نجاح المزاد الأضخم في منطقة القصيم
سبق

في حدثٍ عقاري هو الأضخم بمنطقة القصيم، حققت شركة "هوية للمزادات" نجاحًا باهرًا في المزاد العلني الذي سبق وأعلنت عنه في بريدة.

شهد المزاد المقام يوم أمس لأرض المتينيات، البالغ مساحتها أكثر من مليوني متر مربع، في مدينة بريدة حضورًا حاشدًا من قبل نخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين ورجال الأعمال.

وكانت هناك منافسة قوية بين العديد من الشركات والتحالفات؛ لينتهي المزاد بالبيع بإجمالي مبلغ تجاوز 760 مليون ريال في صفقة عقارية هي الأضخم في منطقة القصيم.

وأشاد المزايدون بالتنظيم الاحترافي الذي حظي به المزاد من قبل شركة هوية للمزادات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله بن عماد العسكر: هذا الإنجاز التاريخي أتى بعد توفيق الله، ثم الجهود التسويقية المبذولة لعرض العقار، والتي أسفرت عن حضور أكثر من خمسين مستثمراً يمثلون عدداً من التحالفات العقارية، وقد حرصت الشركة على أن يكون تجهيزها بأعلى الوسائل والتقنيات الفنية واللوجستية، وأفضل التقنيات الحديثة لإدارة المزاد.

و اختتم "العسكر" بتقديم شكره وتقديره لكل من حضر المزاد.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
06:28 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
08:02 PM

"هوية للمزادات" تُعلن نجاح المزاد الأضخم في منطقة القصيم

بعد بيعها أرض المتينيات بمبلغ إجمالي تجاوز 760 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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في حدثٍ عقاري هو الأضخم بمنطقة القصيم، حققت شركة "هوية للمزادات" نجاحًا باهرًا في المزاد العلني الذي سبق وأعلنت عنه في بريدة.

شهد المزاد المقام يوم أمس لأرض المتينيات، البالغ مساحتها أكثر من مليوني متر مربع، في مدينة بريدة حضورًا حاشدًا من قبل نخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين ورجال الأعمال.

وكانت هناك منافسة قوية بين العديد من الشركات والتحالفات؛ لينتهي المزاد بالبيع بإجمالي مبلغ تجاوز 760 مليون ريال في صفقة عقارية هي الأضخم في منطقة القصيم.

وأشاد المزايدون بالتنظيم الاحترافي الذي حظي به المزاد من قبل شركة هوية للمزادات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله بن عماد العسكر: هذا الإنجاز التاريخي أتى بعد توفيق الله، ثم الجهود التسويقية المبذولة لعرض العقار، والتي أسفرت عن حضور أكثر من خمسين مستثمراً يمثلون عدداً من التحالفات العقارية، وقد حرصت الشركة على أن يكون تجهيزها بأعلى الوسائل والتقنيات الفنية واللوجستية، وأفضل التقنيات الحديثة لإدارة المزاد.

و اختتم "العسكر" بتقديم شكره وتقديره لكل من حضر المزاد.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,684
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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