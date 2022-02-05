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مصر والسنغال.. نهائي أمم إفريقيا منتظر.. لمن الكلمة الأخيرة؟

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم غدًا الأحد نظيره السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا، في ملعب "أولمبي" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتلتقي مصر، المتوَّجة باللقب القاري سبع مرات (رقم قياسي)، السنغال التي تطمح للظفر بأول لقب في تاريخها مع جيل كروي أسطوري، يقوده النجم ساديو ماني.

وتواجهت مصر والسنغال في 11 مباراة مختلفة، بين بطولة كأس إفريقيا، وتصفيات كأس العالم، وكأس أمم إفريقيا، ووديًّا.

وكان الفوز حليف منتخب مصر في ست مناسبات، بينما فازت السنغال في أربع مباريات، وخيم التعادل في مباراة واحدة فقط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مصر والسنغال.. نهائي أمم إفريقيا منتظر.. لمن الكلمة الأخيرة؟
سبق

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم غدًا الأحد نظيره السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا، في ملعب "أولمبي" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتلتقي مصر، المتوَّجة باللقب القاري سبع مرات (رقم قياسي)، السنغال التي تطمح للظفر بأول لقب في تاريخها مع جيل كروي أسطوري، يقوده النجم ساديو ماني.

وتواجهت مصر والسنغال في 11 مباراة مختلفة، بين بطولة كأس إفريقيا، وتصفيات كأس العالم، وكأس أمم إفريقيا، ووديًّا.

وكان الفوز حليف منتخب مصر في ست مناسبات، بينما فازت السنغال في أربع مباريات، وخيم التعادل في مباراة واحدة فقط.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
09:20 PM

مصر والسنغال.. نهائي أمم إفريقيا منتظر.. لمن الكلمة الأخيرة؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,453

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم غدًا الأحد نظيره السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا، في ملعب "أولمبي" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتلتقي مصر، المتوَّجة باللقب القاري سبع مرات (رقم قياسي)، السنغال التي تطمح للظفر بأول لقب في تاريخها مع جيل كروي أسطوري، يقوده النجم ساديو ماني.

وتواجهت مصر والسنغال في 11 مباراة مختلفة، بين بطولة كأس إفريقيا، وتصفيات كأس العالم، وكأس أمم إفريقيا، ووديًّا.

وكان الفوز حليف منتخب مصر في ست مناسبات، بينما فازت السنغال في أربع مباريات، وخيم التعادل في مباراة واحدة فقط.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,250
142 مليون ..

142 مليون ..

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